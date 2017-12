El diario La Capital fue reconocido con la máxima distinción que entrega Diputados

El diario La Capital, en el año de su 150 aniversario, fue premiado por la Cámara de Diputados de la Nación con la Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi, instituida en 2010 y máximo galardón que entrega la Cámara baja.





A partir de una propuesta del diputado Marcos Cleri —quien cursó una solicitud al presidente de la Cámara, Emilio Monzó—, el director del Grupo Uno y del diario La Capital, Daniel Eduardo Vila, recibió esta noche el galardón en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja.





"Alberdi y Sarmiento eran íntimos enemigos, el único momento en el que tuvieron una causa común fue cuando pelearon contra Rosas. Se mandaron cartas en términos terribles. Y me refiero a esto porque La Capital en estos días ha recibido una cantidad importante de distinciones, y entre ellas tuvimos el honor de recibir la mención Domingo Faustino Sarmiento, y pareciera que el destino une hoy a Sarmiento y a Alberdi en los 150 años de La Capital", sostuvo Vila en su dicurso.





vila.jpg Daniel Vila, presidente del directorio del Diario La Capital.





El director del diario destacó que "La Capital tiene una íntima historia con el nacimiento de nuestra patria", y afirmó: "Es cierto que la capital está acá, en Buenos Aires, sin embargo La Capital de papel sigue estando en Rosario".





"No es usual recibir un premio en un momento como éste, es un momento de crisis mundial para los diarios, nos debatimos en el mundo si tenemos que seguir sustentados en un papel o tenemos que cambiar a una plataforma digital", indicó Vila, quien destacó además: "Tenemos una crisis en los medios en Argentina, varios han desaparecido y hay otros que están cerca de la quiebra, y esto no es bueno para el sistema democrático, ni para la multiplicidad de voces ni para las fuentes de trabajo".





Sostuvo que "las nuevas formas de comunicaciones produjeron también una dispersión en la torta publicitaria, que cada vez se divide entre más medios".





"Contrariamente a lo que se dice por ahí, no creo que la crisis sea una oportunidad, todo lo contrario: es un peligro, es una situación grave, de ruptura, y cuando algo se rompe hay que mirar adentro para ver por qué se rompió", manifestó.





vila1.jpg " id="1836030-Libre-998202700_embed"> " id="1836030-Libre-998202700_embed"> Vila recibe el libro "Intimidades de una política" de manos de Cleri.





Manifestó que "la crisis tiene la capacidad de ser revertida cuando es tomada a tiempo, y si no se revierte deviene en desastre y tragedia. Y ni el desastre ni la tragedia son reversibles", y dijo que Argentina todavía está a tiempo "de revertir la crisis. Todavía tenemos una oportunidad".





"La Capital es un medio sano, que tiene vigor, un medio que supo innovar y ha entendido los cambios a tiempo", evaluó, y destacó que "LaCapital.com es el diario digital más visitado del interior del país, y nos encontramos próximos a inaugurar una nueva planta con una nueva rotativa, porque creemos que va a haber una etapa de convivencia entre lo digital y el papel".





"Hemos mirado a tiempo y estamos sanos", subrayó.





Además, el empresario periodístico destacó los cuatro pilares "que se mantienen a lo largo de la historia del diario. El primero es ser económicamente sustentables para ser independientes editorialmente. Un medio que no es rentable no puede ser independiente, y si no es independiente no puede hacer periodismo".





"El segundo fue sostener la diversidad de opiniones, hacer que el pluralismo no sea una cosa retórica, que todos puedan opinar", abundó, y precisó: "También nos adecuamos, supimos innovar, intuir lo que venía, adelantarnos. Y eso nos mantuvo jóvenes, activos".





2017-12-05-daniel-vila.jpg



Finalmente, apuntó que "el último pilar es elemental pero a veces nos lo olvidamos: hacemos periodismo, aunque parezca mentira. Eso nos permitió conservar el activo más importante, que fue sostener la credibilidad, ser creíbles, saber diferenciar los hechos de la opinión".





Vila aseveró: "Tenemos la oportunidad de revertir la crisis porque tenemos la oportunidad de transformar la actividad de los medios, sobre todo si pensamos que nuestro país siempre ha sido vanguardista en medios de comunicación".





"Es el momento donde tenemos que interactuar, hay que resolver qué hacer con tanta tecnología. Eso se hace legislando, con una ley de telecomunicaciones que le falta a este país. Necesitamos una legislación más completa, que hable de las redes sociales, de las multiplataformas, de la movilidad, de la big data", dijo.





Y remarcó que "hay un tema que no es menor: la legislación tendría que evitar la concentración y la convergencia en manos de muy pocas empresas, empresas enormes".





A la hora de los agradecimientos, Vila enumeró "al directorio de la empresa, al doctor José Luis Manzano —que no nos pudo acompañar por cuestiones personales—, a mi amigo y socio Orlando Vignatti, a mi hijo Agustín Vila; a nuestros lectores, que son nuestra razón de existir; a Rosario, que está mimetizada con La Capital de una manera increíble; a Emilio (Monzó) y a Marcos (Cleri), a todos los diputados por esta distinción que nos honra, y finalmente a los trabajadores, a los que están y los que estuvieron en estos 150 años, que son los que hicieron que esta empresa tuviera esta longevidad".





"En esos 150 años cada día La Capital dijo presente", concluyó.