El Frente para la Victoria no se presenta para tratar el desafuero de De Vido

El bloque de diputados del Frente para la Victoria no se presentará en el recinto de diputados para tratar el desafuero de Julio De Vido por considerar que el oficialismo ya consiguió los votos necesarios."Los números nos indican que el oficialismo consiguió los dos tercios aún sin nosotros. No vamos a bajar al recinto porque el oficialismo ya consiguió los votos", manifestó el jefe del bloque del FpV Héctor Recalde."La actitud nuestra es no convalidar un pan de persecución de los opositores", añadió en conferencia de prensa.