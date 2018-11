El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Pablo Biro advirtió hoy que el Gobierno "está destruyendo" a Aerolíneas Argentinas, y acusó al presidente Mauricio Macri de "mentir" sobre esa compañía.





"Están destruyendo a Aerolíneas. La vienen lastimando desde hace rato y están haciendo lo imposible para que colapse, Es muy triste ver que a la compañía de todos los argentinos la usan para hacer negocios", enfatizó.





En declaraciones formuladas a radio 10, el sindicalista consideró que se debe ser respetuoso de la figura del presidente de la Nación pero aseguró que Macri "miente" cuando dice que los Estados no ponen plata para mantener sus aerolíneas.





"Los países usan la aviación como una herramienta estratégica de desarrollo. El presidente y la gobernadora (María Eugenia Vidal) quieren dividir hacia fuera y hacia adentro, expresó Biró.





"Cuando los directivos de la compañía nos comunicaron que recibieron la orden de no pagar los salarios complejos, se mostraron muy preocupados porque el dinero del Presupuesto alcanza solo para un trimestre. En abril ya no habría plata para qu8e la compañía funcione", agregó.





Por otra parte, el sindicalista manifestó su disgusto con la oposición política por permitir la aprobación del presupuesto 2019.





"Macri fue y será igual toda la vida y eso no me enoja, pero lo que me calienta es que la oposición, todos, se están haciendo los boludos y convalidan un presupuesto que recorta salud, educación, la guita de los jubilados, y Aerolíneas", manifestó Biro.





El secretario general de APLA estimó que los recortes establecidos en el proyecto de ley de Presupuesto 2019 es una exigencia del Fondo Monetario Internacional.





"El Fondo Monetario exige y la oposición es cómplice permitiendo recortes en educación, salud, jubilados, y en el presupuesto de Aerolíneas que será discrecional", indicó.