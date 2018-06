El panquecazo de Ramón que lo convirtió en figura en todo el país

Una artillería de críticas, posteos, memes y también agradecimientos llovieron sobre su cabeza. ¡Pero qué importa! Al final se concretó una máxima implacable: toda publicidad negativa, es publicidad al fin.

Al ritmo de ¡ahí viene Ramooón, de pasito casi lento; ahí viene Ramooón, de músico ligerooo!, el legislador nacional mendocino cambió el paso, tocaron las 12 y ocurrió el milagro: la Ramoneta fue panqueque y, en menos de lo que canta un gallo, Ramón se hizo conocido en todo el país.

Ganó las primeras planas de los diarios on line y papel, los noticieros centrales de televisión, el aire de las radios, los muros de las redes y la atención de la farándula, desde Jorge Rial hasta Jimena Barón.

He decidido votar en contra de la Ley que busca despenalizar el aborto. Entiendo que no soy el centro de todo esto: ... ¡es la vida! https://t.co/zoIy6ubdRe

Sin duda alguna, un éxito rotundo con el que Ramón se recibió de "político". ¿Acaso un político que no panquequea puede llamarse político?

La imagen del panqueque fue la que reinó en las redes sociales a la hora de criticar a Ramón. En Twitter proliferó el hashtag #RamonPanqueque.

Pecado que ninguno de sus pares podrá reprocharle, ni siquiera el correctisimo Martín Lousteau, antaño funcionario kirchnerista y, hasta hace poco tiempo, embajador argentino del gobierno de Cambiemos en los Estados Unidos, es ahora, diputado nacional del oficialista Evolución Radical.

En el programa Animales sueltos , con Alejandro Fantino , por América, Lousteau explicó, cuando el lunes se extinguía, que José Luis Ramón ya no pertenecía al interbloque Evolución Radical, no porque haya cambiado su postura sobre el aborto sino porque "no fue cuidadoso en sus expresiones".