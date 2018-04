En nuevas escuchas, Cristina Kirchner explotó contra De Vido: "Me hinchó bastante las pelotas"

En la nueva escucha filtrada de sus conversaciones con el actual titular del Instituto Patria, Oscar Parrilli, la ex presidenta Cristina Kirchner despotricó contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido , de quien dijo que la "hinchó bastante las pelotas" por quedarse "calladito" frente al escándalo de corrupción que involucró al ex secretario de Obra Pública José López .





La escucha difundida en la noche del domingo por América TV corresponde al 30 de junio de 2016, y el diálogo se inicia con Parrilli sugiriéndole a la ex jefa de Estado que se presente como querellante en la causa que contra López para despegarse del caso.





En ese contexto, se despachó en duros términos contra De Vido: "Lo de De Vido me hinchó bastante las pelotas, porque calladito la boca está".





Antes, el ex secretario general de Presidencia y ex titular de la AFI le había comentado a Cristina Kirchner que había hablado con el abogado Eduardo Barcesat, quien le había sugerido dos estrategias para defenderse en el caso que involucraba a López.





"Una es que vayas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la falta de Justicia en la Argentina; la otra es que te presentes como querellante en la causa de López para que investiguen a los empresarios, porque vos fuiste una víctima", le señala Parrilli, a lo que la ex jefa de Estado responde que le "parece bárbaro".





En una segunda escucha revelada en el mismo programa de televisión, Cristina Kirchner le comenta a Parrilli su deseo de que el presidente Mauricio Macri concluya su mandato: "Tiene que durar cuatro años".