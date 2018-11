Ernesto Sanz recibió el Konex como Legislador de la década

El político mendocino Ernesto Sanz, aunque ahora está retirado de la actividad pública, recibió en Premio Konex de Platino 2018 en la categoría Legisladores, en un acto que se realizó el martes en la noche en la Facultad de Derecho de la UBA (Universidad de Buenos Aires).





El sanrafaelino evitó hablar de la situación actual del país y Mendoza argumentando que "hace rato que estoy fuera del circuito mediático", dijo.





Sanz fue una pieza clave de la UCR en la conformación de la alianza Cambiemos, bajo la cual Mauricio Macri llegó a la presidencia. Sin embargo, cuando el actual Presidente ganó las elecciones el mendocino se alejó de la escena política, al menos públicamente.





Pero antes de eso fue Senador Nacional entre 2003 y 2015, y es por ello que le llegó este reconocimiento de la Fundación Konex. "El premio se entrega cada diez años en la categoría Legisladores y se evalúa la década, que fue muy intensa en el Congreso. Computando desde la época de la 125 (la resolución que imponía retenciones móviles al sector agropecuario) para adelante tuvo mucho protagonismo el Congreso y a mí me tocó estar ahí", explicó Sanz sobre los motivos por los cuales recibió el Konex de platino.





Quien se lo entregó fue el ex Diputado y Senador Nacional Raúl Baglini, ganador del Konex en 2008. "Fue una posta entre mendocinos", dijo Sanz.





Este reconocimiento lo encuentra alejado de la actividad, aunque sostuvo que "lo tomo con mucho orgullo pero no me cambia la situación. Estoy retirado por decisión propia y tiene que ver con mi vida personal. El premio es un orgullo y nada más"





La noche de la entrega tuvo reencuentros con varios compañeros: "Fueron muchos amigos, colaboradores y Legisladores actuales y de otras épocas. Tengo la suerte de que en la política hice muchos amigos, fue una actividad central en mi vida, que ahora ya no lo es".





Durante la entrega, Sanz evocó un momento emotivo, cuando distinguieron al ex presidente Raúl Alfonsín.





"En la década eligen a una personalidad que haya fallecido para darle una mención de honor. Y como Alfonsín falleció en el 2009 correspondía a ésta, y la verdad que no podrían haber elegido mejor", dijo.





"Fue un premio merecido para él y lo que dije fue que ese hombre había marcado mi vida, porque el primer discurso que di fue en San Rafael , en el '83 y a pocos días de que fuera electo Presidente de la Nación. Yo era presidente de la Juventud Radical y fue un discurso ante 20.000 personas, me temblaba todo", recordó sobre aquel hecho ante Alfonsín.





Pero no solo eso recordó del ex Presidente: "Cuando él murió me tocó despedir sus restos en el Congreso, con uno de los discursos más emotivos de mi vida. Y justo ahora que me daban este premio, que es muy importante, coincidía con el Konex de honor de él, por lo cual es como que sigue estando presente en mi vida".





