Estudiantes diseñaron un billete en honor a los tripulantes del ARA San Juan

Un grupo de alumnas de un colegio secundario del pueblo santafesino de Bigand diseñó un billete en honor a los 44 héroes del submarino ARA San Juan, como actividad áulica en la clase de Economía, lo cual, al viralizarse por las redes sociales, causó la admiración de miles de personas, entre ellas algunos miembros de la Armada Argentina y excombatientes de Malvinas.



El billete con la imagen del submarino fue diseñado como parte de un trabajo práctico en la clase de Economía, por alumnas del cuarto año de la Escuela secundaria José Manuel Estrada, del pueblo santafesino de Bigand.



Abigail Tenaglia, Yuliana Spinelli, Melisa Tomino, Analía Siri, y Daiana Medina, son las alumnas diseñadoras del billete con el que lograron captar la atención en todo el país en las redes sociales, sobre todo del personal de la Armada y ex combatientes de Malvinas.



El trabajo fue propuesto como actividad áulica por la docente María Fernanda Cifre, quien dijo que la idea transmitida a sus alumnos "fue que diseñaran un billete de un valor actual, y fundamentaran qué imagen pondrían y porqué".La propuesta fue lanzada algunas semanas antes del hallazgo del submarino ARA San Juan, y la presentación del trabajo de las alumnas casi coincidió con la noticia.



"Algunos alumnos presentaron billetes con imágenes de Favaloro o el Martin Fierro, pero estas cinco chicas eligieron el ARA San Juan, lo que me pareció fantástico. El sábado en que hallaron el submarino, se me vino a la mente el trabajo de ellas", contó.



La docente eligió el trabajo de las alumnas "por su importancia, pero también para mostrar otra cara del adolescente de hoy, más pensante, crítico comprometido con la sociedad, y sus problemáticas", por lo que decidió compartirlo en su Facebook.Las estudiantes que diseñaron el billete.



"Nunca imaginamos que iba a tener una repercusión tan grande, y que se haya viralizado de esta forma por las redes sociales", agregó la profesora Cifre.



"La imagen del billete fue compartida más de 88.000 veces y hubo cerca de 25.000 reacciones en redes sociales. Nos están llamando medios de todo el interior del país y tenemos mensajes de felicitaciones por el diseño del billete de todas las provincias".Entre esos mensajes "hay muchos que pertenecen a personal de la Armada Argentina, y ex combatientes de Malvinas. Las chicas fueron felicitadas por el intendente local, Alejandro Ruggeri, y hasta por la ministra de educación de Santa Fe (Claudia Balagué)", finalizó Cifre.



El submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre del 2017 con 44 tripulantes, fue hallado el 17 de este mes a 907 metros de profundidad en el Atlántico sur.