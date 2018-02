Familiares de la ciudadana china desaparecida no pudieron reconocer el cuerpo hallado

Familiares de la ciudadana china de 65 años que desapareció hace dos semanas tras arribar al país desde un vuelo proveniente de Shanghai no pudieron reconocer el cuerpo hallado en las últimas horas en cercanía del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.



El cadáver fue trasladado en la madrugada del domingo a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde se le realizaban distintas pericias para determinar su identidad y las causas de su muerte.



El cuerpo fue encontrado el sábado a la altura del kilómetro 23 de la autopista y a unos siete del aeropuerto, a la altura de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, donde se profundizaban los rastrillajes para hallar a la mujer desaparecida.



Familiares de Zhong Qin Sun, la ciudadana china que se desconoce su paradero desde el pasado 20 de enero, se hicieron presentes en el lugar donde fue hallado el cadáver y no pudieron reconocer el cuerpo debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba.



A simple vista no se observaban lesiones, ni traumatismo de cráneo en el cuerpo hallado, según trascendió.