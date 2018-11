Fernández dice que el dinero de Fútbol Para Todos "no era público"

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se refirió a la elevación a juicio oral y pública de la causa por presunta defraudación al Estado en el programa Fútbol Para Todos y aseguró que el Gobierno "no podía controlar" ese dinero "porque no era público".





"Nos procesaron por no controlar a la AFA, pero eso no es una función del jefe de Gabinete, porque sino tendría Superman. No tenemos que ver: era actividad civil", sostuvo el ex funcionario.





En declaraciones a A24, el dirigente peronista subrayó que "el Estado no puede controlar eso porque no es dinero público".





"Pagamos con dinero público, pero lo que hizo la AFA es problema de ellos", agregó el ex senador nacional.





Asimismo, Aníbal Fernández aseguró que la propaganda que se mostraba durante las transmisiones de los partidos emitidos por el programa Fútbol Para Todos era "publicidad institucional".





De esta manera, el ex funcionario nacional se refirió a la decisión de la jueza federal María Servini de elevar a juicio oral y público la causa por presunta defraudación al Estado en el programa Fútbol Para Todos, en la que también están acusados el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura y el ex vicegobernador bonaerense y ex coordinador del programa "Fútbol para Todos" Gabriel Mariotto, entre otros.





Fuente: Diario UNO de Mendoza