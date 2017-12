Fundación Grupo América entregó 20 becas de estudio

Claudia Veloce Lucero cveloce@fundaciongrupoamerica.org.ar

El acto se realizó en el auditorio de la casa de altos estudios y contó con la presencia del CEO de Grupo América Cuyo, Luis María Casero; la vicerrectora de Administración y Finanzas, Irene Casati; la secretaria general, Norma García, y la Reina Nacional de la Vendimia 2017, Victoria Colovatti.



A través de los años, esta alianza estratégica entre ambas instituciones se ha ido renovando, poniendo de manifiesto el arduo trabajo que ambas realizan por la educación en la provincia.



En esta ocasión, el monto total de las becas para la Universidad de Congreso asciende a $3.240.000.



Fundación Grupo América destina esta oportunidad a personas de 18 a 40 años, con reales deseos de estudiar y formarse, pero cuyas condiciones socioeconómicas no se lo permiten.



Como parte de este compromiso que mantienen en el tiempo, es que se otorgaron estas 20 becas completas de estudio.



Para Luis María Casero, CEO de Grupo América Cuyo "este es un aporte fundamentalmente a la educación, dado que financiamos a 20 jóvenes la carrera completa. Pero lo más importante para nosotros es volver en seis años y encontrar que estos chicos se han recibido".



Las personas seleccionadas por Vendimia Solidaria podrán acceder a las carreras universitarias que deseaban estudiar. Entre ellas se encuentran Abogacía, Relaciones Internacionales, Psicología, Comercio Exterior, Arquitectura, Contador, Administración y Turismo.



Irene Casati, vicerrectora Administrativa y de Finanzas, destacó el valor de este trabajo en conjunto que ambas instituciones llevan adelante e incentivó a los elegidos para que vivan a pleno este momento con el total acompañamiento de la universidad.



Esta casa de estudios cuenta con una amplia trayectoria en nuestra provincia. Está muy presente en la vida de todos los mendocinos, estableciendo vínculos profesionales y científicos, comprometida diariamente con el desarrollo de los estudiantes y la excelencia académica.



Victoria Colovatti, Reina Nacional de la Vendimia 2017, sostuvo: "La educación es la base para una sociedad civilizada. Para mí, estos chicos son unos privilegiados que deben aprovechar esta oportunidad que les brindan. Es muy importante ser parte de este momento y ver cómo la gente puede empezar a cumplir su sueño y empezar a hacer realidad sus estudios".



Ángela Escudero, becaria de Vendimia Solidaria, expresó: "Voy a estudiar Abogacía, que es algo que siempre quise, pero no pude por razones económicas, porque tenía que trabajar. Cuando me enteré de la convocatoria supe que era mi oportunidad de hacer esta carrera. Para mí es algo único, un regalo. Sentí una emoción enorme cuando me llamaron para avisarme que había quedado seleccionada".



Celebramos este momento, porque "el futuro de la Argentina no tiene destino sino a través de la educación y esta es parte de la contribución que tiene Grupo América para la educación", destacó el ingeniero Casero.