Garavano le pidió a Zaffaroni que "deje su cargo" en la CIDH

Fuente: Diario UNO de Mendoza

El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró hoy que los dichos del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Eugenio Zaffaroni tienen "una finalidad político-partidaria", ante lo cual le pidió que "deje su cargo" en el tribunal regional y se dedique a "militar en el espacio en que considere"."Es una persona muy inteligente, muy formada y creo que lo que hace es jugar con una idea que a los argentinos nos produce rechazo esto de que los gobiernos no terminen su mandato. No es un tema para jugar. Es inteligente y no necesita hacer estos juegos que no ponen en riesgo la democracia, pero sí generan un ánimo y una crítica que exceden lo que son las críticas democráticas", sostuvo el funcionario nacional.En diálogo con Radio La Red, el integrante del Gabinete cruzó al exmiembro de la Corte Suprema de Justicia por reiterar su "deseo" de que el Gobierno de Mauricio Macri "se vaya antes" del poder."Juega con una historia, con un pasado, con un temor. Está mal y mucho peor siendo juez de un organismo de derechos humanos a nivel regional, en donde fue elegido por la Argentina y aunque no es una representación nacional sí nos representa a todos los argentinos", remarcó.Y agregó: "Cuando alguien con tanta formación y tan inteligente genera este tipo de situaciones claramente lo hace a propósito y con una finalidad político partidario, que tampoco está mal, pero podría dedicarse a la política partidaria y dejar su cargo en la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) y militar en el espacio en el que él considere".Ante la nueva polémica generada por Zaffaroni, Garavano señaló que le "da profunda tristeza" la situación."Lo he conocido, alguna vez he estado con él, le tengo un respeto, más allá de profundas diferencias en términos académicos, es una persona de una inteligencia y una formación asombrosa. Esto lo pone en peor lugar para estas declaraciones, no juega a su favor, sino en contra", concluyó.