Graban un video en la cárcel y lo suben a YouTube para hacer públicos sus reclamos 

Dos internos de la cárcel de Coronda reclamaron a través de un video subido a YouTube ser trasladados al penal de Piñero tras denunciar a personal policial y del Servicio Penitenciaro por estar alojados en celdas de aislamiento desde hace una semana sin recibir alimentos ni elementos para higienizarse y otros reclamos.

En el video, los internos -que se identifican como Lucas Benítez y Martín Cardozo- denunciaron la situación que están atravesando ellos y reclamaron por ese medio el traslado a la cárcel de Piñero "para demás estar cerca de nuestros familiares".

En el video -donde ambos de manera alternada e incluso interrumpiendo sus propios diálogos-, los reclusos alojados en el pabellón 6 Sur se presentan de esta manera como "los internos alojados en la Unidad 1 de Coronda, en el pabellón 6 Sur y quien habla es Benítez Lucas". El otro agrega: "Y yo soy el interno Cardozo Martín".

"El motivo de este video -cuentan a dos voces- es porque hace desde el domingo venimos curtiendo engome (estar encerrado castigado en su propia celda en la jerga carcelaria) y la policía no nos pasa la comida, no nos pasa agua, nada para higienizarnos, no tenemos agua para tirar al baño, no tenemos nada, ¿me entienden?. Tampoco es para que nos tengan sí. Está bien que cometimos delitos, pero los estamos pagando. No es para que nos traten como animales, ni a un perro lo tienen como nos tienen acá"

"Hay pibes que no tienen para cocinarse, no tienen fuelle, no tiene dónde calentar una pava para tomar mate, para desayunar", se quejaron en la continuidad del relato.

"Hay pibes que se cortan, se prenden fuego y ustedes creen que la policía o el Servcicio Penitenciario se acerca. No, los dejan hasta el final, si aguantan aguantan y si no te lo sacan medio muerto. Por eso mueren muchos pibes en Coronda, porque la misma policía los deja morir", aseguraron ampliando su lista de quejas y reclamos.

Luego denunciaron que los policías "por 3 mil o 4 mil pesos te venden el teléfono, drogas, pastillas, merca. Por eso despuès la gente pregunta cómo es que tenemos teléfonos"

Casi de inmediato llegó el pedido que motivó la realización del video: "Nosotros lo que queremos es que nos trasladen a la Unidad 11 de Piñero porque no queremos estar más verdugueados. Los dos tenemos conducta más que ejemplar".





"Estamos en un pabellón que parece un buzón porque venimos curtiendo engome toda la semana. Y la policía no hace nada, no nos da la comida, y si te dan comida te tiran pimienta", volvieron a denunciar.

"La única forma que tenemos es sacar esto en el canal (por YoiTube). Por eso les pedimos ayuda para poder salir de acá y dejar de estar verdugueados. Por que después se arman los motines y dicen que los presos esto,que los presos lo otro. Pero lo que no dicen es por qué se arman los motines. Porque después viene la requisa y nos rompe todo", agregaron los presos.

"Se piensan que estamos en un hotel 5 estrellas y hace como cinco días que no comemos. Te tenés que cortar un dedo, coserte la boca o algo así para que nos den bola. Por eso pedimos el traslado, además de poder estar cerca de nuestras familias. Creo que somos seres humanos, porque a pesar de que cometimos nuestros delitos y lo reconocemos, somos personas. Por eso pedimos ayuda al canal para poder salir de este calvario", cerraron el video.