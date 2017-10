"Hasta no estar 100% seguro no lo voy a identificar", dijo el hermano de Maldonado

Sergio Maldonado junto a la abogada Verónica Heredia y peritos de la querella participaron este miércoles de una conferencia de prensa en la que aseguraron que esperarán los resultados de la autopsia para identificar el cuerpo encontrado el martes en el río Chubut.





"Hasta no estar 100% seguro no lo voy a identificar", sentenció Sergio aunque confesó que se reconocieron algunas prendas con las que se encontraron los restos.





Sin embargo, los peritos concluyeron que ni la ropa ni algunas pertenencias que también se hallaron son pruebas suficientes para corroborar la identidad. "Hasta que no estén los resultados de la autopsia, yo voy a seguir buscando a mi hermano", dijo notablemente compungido Sergio.





La familia confirmó que el DNI de Santiago estaba junto a los cuerpos encontrados en el río Chubut, como se había filtrado.





Por su parte, Verónica Heredia lanzó una serie de dudas con respecto al hallazgo de los restos. "Es el cuarto rastrillaje en el mismo lugar", dijo la letrada.





"No entendemos ni tenemos ninguna explicación de porqué se encontró este cuerpo después de haberse hecho el rastrillaje cuatro veces. Vamos a aguardar los resultados de la autopsia", comentó Heredia.





"Algo sucedió para que apareciera este cuerpo, en este lugar justo ahora", dijo la abogada con respecto al cambio de juez en la causa.



Embed



Por su parte, uno de los peritos que forma parte de la querella aseguró que esperarán los resultados de la autopsia para confirmar la identidad y aseguraron que la existencia de un DNI junto al cuerpo hallado "no implica la identificación".





Además se señaló que los restos encontrados no han sido peritados en Esquel.





Andrea, la cuñada de Santiago, pidió que "por favor" se dejen de publicar las fotos del cuerpo que el juez investiga quién las filtró.





"No podemos confirmar si es él o no. Pasen música si no tienen nada para decir", lanzó Sergio como crítica al periodismo.





Conferencia de prensa maldonado