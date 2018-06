Investigarán las llamadas de CFK en la causa por la muerte de Nisman

Tras el fallo de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que con los votos de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia concluyó que la muerte del fiscal Alberto Nisman se trató de un homicidio, se reunieron el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano para determinar el curso que seguirá la investigación.

Ambos magistrados acordaron que, conforme a lo indicado por la Cámara, se ordenarán un análisis y entrecruzamiento de llamadas telefónicas de las líneas de Cristina Kirchner y de algunos ex funcionarios de su gabinete. La investigación abarcará el período que va de diciembre de 2014 a febrero de 2015, tanto de líneas personales como de las de los despachos y oficinas oficiales.

Esta prueba no se había producido hasta ahora en esta causa y el inicio del período a investigar coincide con el momento en que fue despedido el ex director general de operaciones de la ex SIDE, Antonio Stiuso.

Estas medidas obedecen a lo resuelto por la Cámara Federal que señaló que el fiscal Nisman fue asesinado con el fin de silenciarlo cuando iba a dar precisiones ante el Congreso de la Nación de la denuncia que había hecho el 14 de enero de 2015 contra Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gabinete por encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Cuatro días después de esa presentación, Nisman fue hallado muerto en su vivienda de Puerto Madero.

En este sentido, la Sala II del tribunal de alzada destacó que "resulta pertinente la profundización de la pesquisa con todas las hipótesis que puedan resultar relevantes".

Es así que ahora se incluirá en el marco de la investigación el planteo hecho por Sara Garfunkel, madre de Nisman y querellante en la causa, quien sostuvo que existió un plan criminal ideado y ejecutado para asesinar al fiscal federal que estaba a cargo de la Unidad AMIA.

Sobre este punto, la Cámara indicó que dentro de la investigación que se viene llevando a cabo el magistrado a cargo de la instrucción deberá profundizar todas las hipótesis -incluida la de la querella- "imprimiéndole a ello la premura que requiere esta causa en la cual la gravedad del hecho exige una pronta certeza".





