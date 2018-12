Juan Darthés: "No es verdad lo que se dijo"

Luego del desgarrador relato de Thelma Fardin, quien contó en primera persona cómo fue presuntamente violada por Juan Darthés , en 2009, durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, el actor acusado rompió el silencio en las redes sociales para desmentir la tremenda versión de la intérprete.

"No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme", escribió Darthés.

Como era de esperarse, los usuarios no perdonaron a Darthés y el repudio se hizo notar con cientos de mensajes de todo tipo, forma y color, aunque también hubo quienes lo defendieron.

En tanto en "Polémica en el bar", por América, el que se refirió al tema fue el periodista Mauro Viale, quien aseguró haberse comunicado con Darthés luego de que se hiciera pública la denuncia de Fardín.

"Burlando habló por teléfono con Darthés y yo hablé porque lo conozco de la época de ATC, hace 40 años".



"No me dijo nada. Lloraba como un chico. Y me parece que Burlando no lo va a dejar como abogado".

Embed No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018





Embed La “Justicia” dejó libres a asesinos también... — Martin Pepa (@martinpepa) 12 de diciembre de 2018

Embed MIRÁ CÓMO NOS PONÉS, DARTHES! Te gusta sentirte asustado? Presionado? Con miedo? Bienvenido, esperemos que realmente no vivas tranquilo nunca más. #MiraComoNosPonemos — Naara (@NaaraAbigail) 12 de diciembre de 2018

Embed Yo te creo, las aborteras aprovechan cualquier oportunidad, y después de tantos años , se acordó.

Lucha por tu verdad — Ginés ♀️ (@SayTheTrue2) 12 de diciembre de 2018

Embed Todas mienten Juan? No será que para vos está naturalizado violar a una mujer, hacerte el seductor, avanzarla, toquetearla? Si no es verdad por qué es entonces? Entonces si no sos un violador debés ser un maldito porque a un tipo que se lo quiere no le hacen eso — ÉRICA GARCÍA (@ericagarcia11) 12 de diciembre de 2018

Embed No esperamos nada! Ni nos callamos ni te creemos! Vas a pagar por todas!!!! — Yam!⚡ (@yamileelz) 12 de diciembre de 2018

Embed Yo te creo Juan!!! Fuerza las feninazis van a caer ✊ Todo es un circo se cagaban de risa en la conferencia de prensa era todo joda para ellas. Aguante el macho y el patriarcado!!! — chiguacito (@juanalbertofer1) 12 de diciembre de 2018

Embed Todo fue patético. Una cosa es denuncia e investigar y otra el escrache a una supuesta violacion c aborto incluido. Risas de satisfacción al final. Todas de terror. Siciliani la peor. — Maria de las Mercedes (@mariasol308) 12 de diciembre de 2018

Embed Estimado Juan:...Si bien no nos frecuentamos Vos me conocés de larga data...Este colectivo de actrices fue inventado en Caracas como parte de la campaña electoral kirçnerista de Cretina de Kirçner 2019,y a Vos te tomaron de punto porque creen que no te podés defender,no te rindas — Carlos Méndez-Thort (@CarlMendezThort) 12 de diciembre de 2018

Embed Tengo 61 años y te creo.

Ella es actriz y para mi era un relato guionado.

Espero no equivocarme. Que se haga justicia. — Vivi (@viviotero) 12 de diciembre de 2018

Embed Te vamos a ver caer, violín. pic.twitter.com/Fw55HOxdeK — Fito Mendonca Paz (@fitomendonca) 12 de diciembre de 2018

Fuente: Diario UNO de Mendoza