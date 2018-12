Juan Guilera, ex de Fardín, dijo que Darthés lo quiso usar de coartada

El actor Juan Guilera, quien era novio de Thelma Fardín cuando se produjo la violación que ella denunció, reveló que Juan Darthés lo "llamó" hace unos días y lo intentó usar como coartada para poder defenderse de la denuncia.

"Me escribió preguntándome si podía llamarme. Cuando lo hizo, me dijo que fuentes cercanas le confiaron que Thelma lo iba a denunciar por acoso sexual. Ahí fue cuando me hizo dos preguntas. Hubo una que me llamó mucho la atención", indicó Guilera.

El actor sostuvo que Darthés le "consultó si seguía en contacto con ella" y enseguida agregó: "Después, me dijo si yo recordaba que hace diez años le comenté que Thelma tenía fantasías con él".

"Le respondí que nunca le dije eso. Mis recuerdos son más emocionales sobre la gira", señaló Guilera en declaraciones al canal Crónica TV.

El joven actor reveló que tras su respuesta, Darthés le pidió disculpas "por haberlo metido en este bardo" y cortó.

"Me pareció sospechosa la situación. Tengo la sensación de que trató de utilizarme", consideró.

Respecto de la denuncia que realizó Fardín contra el actor, ocurrida en 2009 durante una gira musical de la novela "Patito Feo" por Nicaragua, Guilera afirmó que ahora su objetivo es apoyarla de manera incondicional.

"La apoyo incondicionalmente, fue una persona muy importante en mi vida. No puedo creer lo que escuché", concluyó.

Fuente: Diario UNO de Mendoza