"La aprobación del presupuesto va a ser leída de buena manera por los mercados"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuestionó los incidentes que se generaron en el Congreso mientras se trataba el Presupuesto para el año próximo y consideró que su aprobación "va a ser leída de buena manera por los mercados" y eso "va a redundar en beneficios para la gente".





El funcionario nacional opinó que la discusión y el debate en el Senado van a ser más sencillo y van a terminar con este proyecto ratificado en una ley.





"Además de ser un presupuesto especial, que plantea un equilibrio entre lo que ingresa y el gasto primario del Estado, el equilibrio fiscal, fue también la demostración del apoyo de una parte importante de la oposición a la gobernabilidad del país", señaló.





El titular de la cartera resaltó que es importante para el país recibir al G-20 , que se realizará a fines de noviembre, con el presupuesto aprobado.





En este sentido, aseguró que la sanción de este proyecto va a ser leída de buena manera por los mercados, por los que toman decisiones en la economía y eso, en definitiva, va a redundar en beneficios para la gente.





Durante una entrevista con el diario La Nación, Frigerio sostuvo que los disturbios durante el tratamiento en Diputados "eran esperados" y apuntó contra "bloques que sabían que perdían la votación y preferían suspender la sesión".





"No es la primera vez que hay un grupo de violentos que intentan por la fuerza lo que no pueden conseguir con los votos dentro del recinto. Y tampoco es la primera vez que dentro del Congreso hay un grupo de legisladores que prefieren no sesionar a debatir de cara a la sociedad", criticó el funcionario.