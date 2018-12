La Justicia Federal concedió un amparo a EDEMSA para asegurar el servicio

La Justicia Federal concedió un amparo a la empresa de electricidad EDEMSA para que pueda asegurar la normal prestación del servicio y la continuidad de los subsidios sociales para los usuarios de la provincia, mientras se resuelve una compensación de deuda por los ingresos no percibidos por las distribuidoras mientras estuvo en vigencia el congelamiento tarifario.



Esta compensación fue comprometida por el Gobierno Nacional en la Ley de Presupuesto 27.341 del año pasado y también por el Gobierno Provincial, a través del decreto 390/15. Como la compensación no se hizo efectiva, EDEMSA suspendió transitoriamente los pagos a la empresa CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad S.A.), controlada por el Estado Nacional, para recomponer el capital de trabajo y evitar nuevos incrementos a los usuarios mendocinos.



Con el amparo judicial se pretende que la compensación de los ingresos no percibidos por los concesionarios se solucione a partir del pago de las facturas de compra de energía a CAMMESA y no mediante aumentos tarifarios para los usuarios.



La distribuidora aclaró también que la mayor parte de los aumentos producidos en los últimos dos años corresponden a la quita de subsidios al costo de la generación eléctrica, tal como lo dispuso el Gobierno Nacional; por lo tanto esos pagos no quedan en EDEMSA sino que terminan en los generadores nacionales.



EDEMSA además remarcó que continúa trabajando en el proceso de negociación con el Ministerio de Energía de la Nación y con CAMMESA para normalizar la situación; y que desde el mes de diciembre está pagando normalmente la compra de energía. El saldo para EDEMSA respecto de CAMMESA y el Gobierno Nacional es acreedor.