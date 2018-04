La viuda del chofer asesinado: "Mi hija me dijo que papá se fue en colectivo al cielo"

Ya pasaron tres días desde que Jésica se enteró que dos delincuentes le dispararon y mataron a su esposo, Leandro Alcaraz, mientras manejaba un colectivo de la línea 620. A pesar de que la mujer casi no puede contener el llanto cuando habla, contó que su hija de tres años la consuela: "Me dijo que me quede tranquila porque papá está en el cielo, se fue con el colectivo volando".





La viuda del chofer asesinado tras discutir con un pasajero que se negó a pagar el boleto confesó que no sintió alivio después de que detuvieron a los sospechosos del crimen. Y aseguró que tiene miedo de que los liberen. "Solo me importa si se van a quedar en la cárcel. Uno es menor, me preocupa que salga", sostuvo.





Además, pidió que lo que le pasó a su hija no le vuelva a pasar a nadie y lamentó que "hay gente que entra y sale de la cárcel y mata como si nada". Por eso, aseguró que no estará tranquila "hasta que pasen los años y vea que los culpables siguen adentro".





La esposa de la víctima relató que siempre hablaba con su pareja de la inseguridad y que él solía llevar un celular viejo para entregarlo en caso de que le robaran. "El teléfono volvió porque no lo mataron para robarle nada", concluyó.





Jesica Viuda de Leandro





Leandro Miguel Alcaraz fue asesinado de un balazo el domingo, tras discutir con dos pasajeros que se negaron a pagar el boleto. El ataque fue cerca de las 18 a bordo del colectivo que manejaba. A pesar de que la víctima llevó a los asesinos hasta las calles Bueras y Concordia de Virrey del Pino, se bajaron del colectivo y le dispararon. Otro de los pasajeros tomó el volante al ver al conductor herido y manejó hasta el Hospital Simplemente Evita de González Catán, pero el colectivero llegó muerto.





Por el asesinato hay dos personas detenidas: una identificada como "Rodolfito", de 17 años, y "Viejo" de 18. Testigos dijeron a la Justicia que vivían en la zona de la localidad bonaerense Virrey del Pino, donde fue el crimen.





Fuente: TN