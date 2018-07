Lali Espósito será la embajadora del cine argentino en Venecia

La edición número 75 del Festival de Cine de Venecia, que se inaugurará el 29 de agosto, contará con una gran presencia latinoamericana, con directores como los mexicanos Alfonso Cuarón y Carlos Reygadas, y el argentino Gonzalo Tobal entre los candidatos a llevarse el León de Oro.

Tobal llegará con Acusada, la historia de una joven sospechosa de asesinar a su mejor amiga. La trama recuerda al caso de Amanda Knox, una estudiante estadounidense que fue acusada de asesinato en Italia tras aparecer muerta su compañera de piso. El filme está protagonizado por Lali Espósito, mientras que Leonardo Sbaraglia e Inés Estévez interpretan a los padres de la joven. Completan el reparto Daniel Fanego, Gerardo Romano y Gael García Bernal.

La película cuenta la historia de Dolores, quien vive la vida de una joven estudiante hasta que su mejor amiga es brutalmente asesinada. Dos años después, ella es la única acusada por el crimen en un caso de gran exposición mediática y sobre el cual todo el mundo tiene una opinión acerca de su inocencia o culpabilidad.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, anunció en Roma junto al presidente de la Bienal de Venecia, Paolo Baratta, que Reygadas competirá con Nuestro tiempo. La película de tres horas está protagonizada por el propio director, que interpreta a Juan, un hombre que mantiene una relación abierta con su mujer, a la que da vida su pareja en la vida real, Natalia López. El problema surge cuando se entera de que ella se ha enamorado de otro hombre.





De entre los 21 títulos seleccionados para competir por el máximo galardón entre los que figura Acusada, se destaca además First man, de Damien Chazelle (La La Land) y con la actuación de Ryan Gosling, que ya se anunció previamente que sería la encargada de inaugurar La Mostra.





Asimismo optará al León de Oro la miniserie de Netflix The Ballad of Buster Scruggs, de los hermanos Cohen. Se trata de una serie western de seis capítulos y seis historias diferentes.





Estará presente también otro western, la comedia The Sisters Brothers, de Jacques Audiard, con Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal y John C. Reilly. Además competirán Vox Lux (Brady Corbet), con Natalie Portman y Jude Law; 22 July (Paul Greengrass); Suspiria (Luca Guadagnino), con Dakota Johnson; The Favourite (Yorgos Lanthimos), con Emma Stone y Rachel Weisz; y Sunset (Laszlo Nemes), entre otras.