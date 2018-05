Las nuevas credenciales del PAMI llegarán por correo al domicilio de sus afiliados

A continuación, un resumen de datos útiles relacionados con las tarjetas plásticas del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que comenzarán a ser entregadas el mes próximo:

La distribución de las 5.000.000 de credenciales se realizará por etapas y regiones en todo el país, comenzando por Río Cuarto, en Córdoba. Se entregarán alrededor de 450 mil credenciales por mes entre junio de 2018 y abril de 2019.





Una vez completada la distribución, se trabajará en la implementación de los lectores de tarjetas en farmacias y prestadores, con el fin de simplificar trámites y brindar un mejor servicio a los afiliados, a la vez que permitirá mejorar las medidas de control y auditoría del instituto.

Las nuevas credenciales de identificación del PAMI, cuyo lanzamiento fue anunciado este lunes por el organismo estatal, serán distribuidas por correo y llegarán directamente al domicilio de sus afiliados, unas cinco millones de personas en total, se informó oficialmente.El correo la dejará en el buzón o por debajo de la puerta y no es necesario que el afiliado esté presente en su casa para recibirla.El afiliado no tendrá que tramitar la credencial en su agencia o Unidad de Gestión Local (UGL). Es importante recordar también que no deberá firmar ningún comprobante ni atender en su domicilio a ninguna persona que se presente para la entrega de la tarjeta.Se enviará por correo al último domicilio del DNI del afiliado.La credencial de papel que actualmente posee el afiliado continúa siendo válida hasta que reciba y active la nueva credencial plástica.Una vez que el afiliado reciba la credencial en su casa deberá activarla entrando a la página de PAMI www.pami.org.ar/credencial, llamando por teléfono al 0800-333-1386 o en los 300 "puntos digitales" públicos de todo el país.Se completará en dos etapas. En la primera, durante los próximos 11 meses se entregarán las 5.000.000 millones de credenciales a todos los afiliados del país.Si pasados 90 días de iniciada la distribución en su zona el afiliado aún no recibió su nueva credencial deberá comunicarse al 0800-333-1386 para verificar que haya sido enviada correctamente.Debe solicitar su reimpresión en su agencia o UGL.