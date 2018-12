"Lo que antes parecía normal ya no corresponde", dijo Macri

El presidente Mauricio Macri se refirió a las denuncias de abuso sexual que ganaron lugar en las últimas semanas y remarcó que "lo que antes parecía normal ya no corresponde".





El mandatario se pronunció de esta forma al encabezar en la residencia de Olivos la presentación del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) 2018-2020, acompañado por la primera dama, Juliana Awada; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.





"Es un orgullo estar todos juntos en una semana especial que estamos viviendo en la Argentina. Todos tenemos que entender que esta revolución de las mujeres es un eje del siglo que estamos viviendo. Todo esto que nos pasa nos involucra a todos", sostuvo Macri en su discurso.





Y agregó: "No tenemos que tenerle miedo a la verdad. Que salga la verdad es sanador. Es bueno que estemos hablando de los temas reales, verdaderos. Hay un cambio de época y lo que antes parecía normal ya no lo es. Lo que pensábamos que era natural no corresponde. Mucho más en la visión de los hombres".





El Presidente dijo que la igualdad de género "es un debate que comenzó y que no vuelve para atrás" y destacó "el coraje de las mujeres que están llevando a cabo esta revolución".





A su vez, al igual que lo hiciera semanas atrás, volvió a manifestar su pedido de que haya más lugar para la mujer en la política y se preguntó: ¿Cómo puede ser que no haya más intendentes mujeres?".





Al presentar el plan -cuyo objetivo es promover y garantizar la igualdad de género- el jefe de Estado evaluó que "la inclusión digital y financiera de la mujer" hará "crecer" a la sociedad y "va a abrir más oportunidades de empleo y desarrollo para la Argentina".





El lanzamiento del PIOD se produjo en momentos en que la agenda de género se instala con fuerza a partir de la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín contra el actor Juan Darthes, que generó un crecimiento exponencial de las denuncias por abuso.





Por su parte, Stanley subrayó que el plan consta de "más de 200 medidas consensuadas, integradas, pensadas, coordinadas, en un momento donde claramente la sociedad, la Argentina y el mundo cambiaron".





"Hay un cambio cultural, una transformación que empezó y que no para, pero también hay desigualdades estructurales que hay que solucionar", agregó.





Fuente: Diario UNO de Mendoza