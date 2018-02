Los destinos elegidos por los argentinos para vacacionar

Airbnb realizó un relevamiento para conocer cuáles son hasta el momento los destinos en América Latina más elegidos por los argentinos entre diciembre 2017 y marzo 2018.



Dentro del Top 10 de los destinos nacionales más visitados por los argentinos figura: San Carlos de Bariloche (Río Negro); Villa Gesell (Buenos Aires): Mar del Plata (Buenos Aires); Ciudad de Buenos Aires; San Martín de los Andes (Neuquén); Ciudad de Mendoza; Villa La Angostura (Neuquén); Cariló (Buenos Aires); Ushu aia (Tierra del Fuego) y El Calafate (Santa Cruz).



Entre los lugares internacionales que hasta el momento más turistas argentinos recibirán durante la temporada, Brasil pica en punta ocupando cuatro puestos con sus emblemáticas ciudades de Río de Janeiro, Florianópolis, Búzios y Cabo Frío. Chile y Argentina también sacan ventaja con dos y tres ciudades respectivamente. Completa el ranking Uruguay con Punta del Este, uno de los balnearios más importantes y exclusivos de la región.



Los puestos del ranking de América Latina son: 1. Río de Janeiro, Brasil; 2. Florianópolis, Brasil; 3. Punta del Este, Uruguay; 4. Viña del Mar, Chile; 5. Santiago de Chile; 6. San Carlos de Bariloche, Argentina; 7. Búzios, Brasil; 8. Cabo Frío, Brasil; 9. Villa Gesell, Argentina; y 10. Mar del Plata, Argentina.



Gracias a las distintas opciones que se encuentran disponibles en la plataforma de Airbnb, los viajeros pueden organizar sus vacaciones de acuerdo con sus presupuestos, cantidad de acompañantes, largo de la estadía y preferencia de instalaciones. Según los datos de las reservas realizadas hasta el momento vemos que este verano los argentinos quieren descansar en grupo: en promedio, se hospedarán 3 personas por alojamiento de Airbnb.



Sin embargo, los argentinos no sólo planean sus vacaciones de verano en el exterior. Dentro del ranking de los destinos más elegidos hasta ahora, Argentina también es furor en reservas, como el caso de San Carlos de Bariloche que se ubica en el puesto 6º en el ranking de las 100 ciudades de América Latina.



Si tenemos en cuenta sólo los destinos locales, parece que en el eterno debate montaña vs. playa este año ganaron los riscos: 6 de los 10 destinos se ubican al pie de la cordillera mientras que sólo 3 están en el partido de la costa.



En este contexto, cabe mencionar que según una encuesta realizada por Airbnb en enero de este año entre viajeros que se hospedaron en Argentina durante el 2016, el 33% de los huéspedes expresaron que si no fuera por Airbnb no habrían viajado o no se habrían quedado tanto tiempo. Además, el 77% asegura que ahorraron dinero usando Airbnb y el 44% destaca que, durante su estadía, gastaron el dinero en el barrio del lugar donde se hospedaron.