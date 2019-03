Macri habló del delito que hizo su padre durante el kirchnerismo

Con un tono agresivo Mauricio Macri abordó una entrevista televisiva y sorprendió con sus declaraciones. Fue en el programa La Cornisa que conduce Luis Majul, en América. El Presidente dio fuertes expresiones sobre su padre, Cristina Kirchner, Marcelo Tinelli y Roberto Lavagna.

El mandatario dijo que su padre, Franco Macri, formaba parte del "sistema extorsivo del kirchnerismo, y que cometió un delito para poder trabajar. También expresó que Cristina Kirchner no cuidó a sus hijos.

El mandatario nacional reconoció la difícil situación que viven muchos argentinos pero dijo que el país está mejor que en 2015. Fue muy duro con Roberto Lavagna, a quien vinculó con "todos los gobiernos" y le pidió que fuera mas humilde.

"Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar" Marucio Macri

Duarnte la entrevista con Majul, quien festejaba los 20 años de su programa, el mandatario no oculto sus sentimientos y utilizó un fuerte tono electoral. El mandatario retrucó a las críticas que recibió duarnte la semana por el conductor televisivo Marcelo Tinelli, de quien dijo que desde hace rato estaba buscando integrarse a la política pero dentro de su espacio. "El me había dicho que estaba interesado en participar en Cambiemos, es más habló muchas veces con Horacio y María Eugenia , pero bueno estamos en una Argentina libre".

"(Cristina Kirchner) no cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo. Me parece que no está bien, es una persona que niega la realidad, le echa la culpa a los demás de lo que ella hace".