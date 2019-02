Macri pasa su cumpleaños en Chapadmalal y disfrutará de la playa el fin de semana

Dos semanas después de retomar sus obligaciones volvió a tomarse y unos días y ahora Presidencia informó que, con motivo de su cumpleaños, Macri se armó un fin de semana largo a su medida en Chapadmalal.





Las recurrentes licencias que se toma motivaron que a principios de enero la senadora Magdalena Odarda, de Río Negro, propusiera reglamentar por ley el receso presidencial, ponerle un tope de 14 días corridos y que el descanso sea dentro de territorio argentino.





"Actualmente, no existe regulación normativa específica sobre el régimen de licencias anuales de quien ejerce la Presidencia de la Nación. Eso explica porqué el presidente Macri ya se ha tomado más de 120 días de vacaciones desde que asumió", aseguró en aquella oportunidad la senadora.





Incluso Mirtha Legrand, que suele defender la gestión de Cambiemos lo cuestionó. "Si fuera presidente y tuviera un país en las condiciones en las que está ahora, con tantas necesidades en todos los rubros, no me iría de vacaciones. Me quedaría en Buenos Aires tratando de solucionar los problemas. La presencia es muy importante", dijo la Chiqui.





"No entiendo las críticas de que tome vacaciones, uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión para recuperar energías", se justificó por su parte un descansado Macri tras su regreso de Villa La Angostura en enero pasado.