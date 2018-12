Más de un millón de jóvenes no estudian ni trabajan

Más de 700 mil chicos, dentro de esta gran cifra, tienen entre 18 y 26 años y son considerados "los triple ni", que no estudian, no trabajan y no están intentando insertarse en el mercado laboral. Esto se traduce en 589 mil mujeres 179 mil hombres.

Sin embargo, para quienes desean insertarse laboralmente las cifras de desempleo son alarmantes, tanto para los recién egresados como para quienes no tienen título universitario. Según un informe de la consultora Adecco, casi 7 de cada 10 jóvenes argentinos no encuentran trabajo por carecer de experiencia laboral. Por su parte, alrededor del 67% de los empleadores dicen no encontrar jóvenes con las habilidades adecuadas para su negocio. Por lo tanto, la falta de experiencia se identifica a menudo como la razón principal de tales vacantes.

Otro punto interesante, es que el 52% de los jóvenes profesionales admitió que no trabaja de lo que estudio. Cuestión que se ralaciona con lo que pide el mercado laboral y se relaciona con lo planteado por la DGE sobre carreras prioritarias.

Pablo Liotti, Gerente en Marketing y Comunicaciones de la consultora Adecco. Explicó que hay causas que están netamente relacionadas a los jóvenes y otras a la empresa.

Liotti explicó que los recién egresados no están preparados para lo que es la búsqueda del trabajo. Sostuvo que no saben armar un curriculum ni cómo afrontar una entrevista laboral. Además, destacó que las universidades no tienen una política actica para enseñarles cómo tienen que buscar trabajo.

De hecho, al consultar con la UNCuyo nos dijeron que no tienen un área centralizada en este sentido, sino que sólo en algunas facultades ponen en contacto a sus egresados con empresas que buscan gente.

"Los jóvenes piensan que es entregar el CV y ya está. Sin embargo, tienen que ser activos, buscar en internet cuales son los nuevos lugares a postularse, estar mirando siempre", señaló.

Desde Adecco, explicaron que hay gran cantidad de prejuicios por parte de los empresarios sobre de la contratación de "generación Y" y de "los millenials".

Señaló que son cuestiones muchas veces infundadas, pero que están.

"Ven a los chicos como gente cortoplacista, que quiere cargos altos en poco tiempo, que cuando son productivos para la empresa se sienten cómodos y se quieren ir para tener nuevas metas", detalló.

El sector de software tiene 5000 puestos sin cubrir cada año. De 879 empresas relevadas en todo el país, el 69% buscó incorporar personal técnico en los últimos 12 meses y, el 51% tuvo inconvenientes para cubrir el puesto por falta de competencias técnicas de los postulantes o ausencia de candidatos.





Fuente: Diario UNO de Mendoza