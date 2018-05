Menem lo dijo: "Creo que hice bien las cosas o medianamente bien"

Ante una nutrida concurrencia de familiares, ex funcionarios de su gobierno y legisladores, el ex mandatario de 88 años presentó el libro "Mi vida y mi historia política" en el Salón Arturo Illia del Senado, donde bromeó sobre su edad y su trayectoria e incluso propuso a Pichetto como candidato a Presidente.





"Creo que hice bien las cosas o medianamente bien y por eso triunfé en este mundo, el mundo de la política, tratando de hacer el bien común", expresó el riojano en su discurso, en el que reflexionó sobre su profesión y elogió a Pichetto.





Menem recordó que de la provincia de La Rioja "surgieron mártires como Facundo Quiroga, el ´Chacho´ Peñaloza" y agregó: "Yo he tenido siempre como ejemplo a esos dos grandes hombres de la argentinidad".





"Que un riojano llegue a la Presidencia de la Nación era algo impensado. Nadie creía en eso. El único que creía era yo", afirmó el senador entre risas, al tiempo que aseguró que él recorrió "todo el país, no una vez, varias veces, para estar con la gente, con el pueblo y saber de sus necesidades".





Menem destacó que dedicó su vida a la política, profesión a la que definió como "la ciencia que proporciona el bien común", y señaló: "Traté de ponerlo en práctica y, en alguna medida, lo he conseguido. Por supuesto que se cometen errores y supongo que algunos errores he cometido, pero lo importante es que pese a todo eso, he podido seguir moviéndome en el mundo de la política".





También recordó cuando visitó a Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro, acompañado por su histórico colaborador Jorge Antonio, y aseguró que cuando el ex presidente lo despidió le dijo a Antonio: "Acompáñelo al doctor pero no se olvide, póngale una ficha".





Durante la introducción del acto, Pichetto calificó a Menem como "un gran ser humano", aseguró que en él "hay que rescatar el valor de la política, el mimetizarse con la gente, recorrer todos los pueblos" y definió: "Él inventó todo. Cuando vemos la política de comunicación en la televisión, las revistas, todo lo desarrolló él".





El senador también habló de "la injusticia de no ser reconocido" y de "tener que soportar causas judiciales", tras lo cual consideró que "la Argentina va a cambiar cuando en un acto patrio estén todos los presidentes".





A la presentación del libro asistieron los hijos de Menem, Zulemita -que escribió el prólogo del libro autobiográfico- y Carlos Nair, sus nietos y su hermano y ex presidente provisional del Senado Eduardo Menem.





También estuvo el ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan; el ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri; el ex secretario de Justicia César Arias; el ex director de la SIDE Juan "Tata" Yofre; el ex senador Alberto Tell y el ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico Alberto Lestelle.





Entre los presentes también se lo vio al ex rival de Menem Hugo Massaccesi, quien fue candidato presidencial de la UCR en 1995, y al militante peronista Carlos Pascual Tula.





Además asistieron los senadores peronistas Guillermo Snopek, Juan Carlos Romero y Alfredo Luenzo.

El senador y ex presidente Carlos Menem presentó en el Senado su autobiografía acompañado por el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, y afirmó que pudo haber cometido "errores" pero triunfó "en el mundo de la política, tratando de hacer el bien común".