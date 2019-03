Murió Esteban Righi, exprocurador General de la Nación

Esteban Righi, exprocurador General de la Nación, murió en la madrugada del martes. El exjefe de los fiscales había sido nombrado en 2004 por el expresidente Néstor Kirchner, aunque renunció a su cargo años después, luego de que el exvicepresidente Amado Boudou lo acusó de tráfico de influencias durante el inicio de la causa Ciccone.





Históricamente vinculado al peronismo, Righi fue ministro del Interior en 1973, en el breve mandato de Cámpora. Décadas después, Kirchner lo nombró como Procurador General de la Nación. Se fue en abril de 2012.





En aquel año, renunció como jefe de la Procuración cuando en pleno escándalo por el caso de la ex-Ciccone Calcográfica, Boudou pidió que la Justicia investigara su estudio de abogados por supuesto tráfico de influencias. En ese momento el exfuncionario, por estos días detenido, sostuvo que el estudio le ofreció hacer lobby en los tribunales de Comodoro Py para mejorar su situación judicial.





"Entendí que después de lo que había dicho el Vicepresidente, tenía que irme", explicó años después en una entrevista. Y agregó: "Me hubiera gustado irme al cumplir los 75 años, creo que hice cosas que valen la pena, me encariñé con el lugar. Me hubiese gustado tener alguna injerencia en la opinión posterior, era todo lo que me interesaba".





Righi nació en septiembre de 1938 en la provincia de Chaco. Estudió abogacía y se especializó en derecho penal y criminología. Llegó al gabinete de Cámpora con tan solo 35 años.





Fuente: TN