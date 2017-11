Murió María Martha Serra Lima

La cantante María Martha Serra Lima murió este jueves, después de haber quedado internada en gravísimo estado.





"O me opero o no camino más, esa es la verdad. Tengo mucho miedo porque son operaciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo", decía Serra Lima hace algo más de un mes.





Estaba internada en un hospital de Miami, en terapia intensiva. La artista se había internado en los últimos días de septiembre pasado en el Ventura Hospital, de la urbe del estado de Florida, a raíz de sufrir fuertes dolores al caminar.





María Martha Serra Lima había nacido en Buenos Aires, el 19 de diciembre de 1944. Tenía 72 años.





Su primer disco fue en 1977 y su último en 2013. Sus últimas apariciones públicas en el país habían sido en el programa "Tu Cara Me suena", donde varios personajes la imitaban de manera magistral.





Maria Marta Serra Lima- Como toda mujer



¡María Martha Serra Lima por tres!



Su discografía





1977: "María Martha Serra Lima" - EPIC

1978: "La historia de un ídolo - Volumen 1"

1979: "Personal" - EPIC

1980: "Entre nosotros" - CBS

1981: "Esencia romántica" - CBS

1981: "La historia de un ídolo - Volumen 2" - Sony Music

1982: "Estilo" - CBS

1983: "Sentir" - CBS

1984: "Esencia romántica 2" - CBS

1985: "Plenamente" - CBS

1987: "¡10 años contigo!" - CBS

1987: "Estelar" - CBS

1989: "Matices" - CBS

1989: "Mis boleros" - CBS

1990: "Quién soy" - CBS

1990: "El viaje" - SONY MUSIC

1990: "12 Grandes Éxitos" - SONY MUSIC

1991: "Lo mejor de mí" - SONY MUSIC

1992: "Retrato" - SONY MUSIC

1993: "20 de Colección" - SONY MUSIC

1993: "Como nunca" - SONY MUSIC

1993: "12 Grandes Éxitos - Serie de Oro - María Martha Sella Lima / Estela Raval" - SONY MUSIC

1994: "Símbolo de amor" - SONY MUSIC

1994: "Brillantes" - SONY MUSIC

1995: "Cosas de la vida" - SONY MUSIC

1995: "María Martha Serra Lima" - SONY MUSIC

1995: "Siempre Romántica" - SONY MUSIC

1996: "Para estar contigo" - SONY MUSIC

1996: "Frente a Frente - Estela Raval / María Martha Serra Lima" - SONY MUSIC

1997: "Crónica de colección" - SONY MUSIC

1997: "Mis 30 Mejores Canciones" - SONY MUSIC

1998: "Esencia romántica 3" - SONY MUSIC

1998: "The Latin Stars Series" - SONY MUSIC

1999: "A mi manera" - SONY MUSIC

1999: "Inolvidable" - SONY MUSIC

1999: "20 TH Aniversary" - SONY MUSIC

2001: "Baladas de amor" - SONY MUSIC

2003: "14 Canciones inolvidables" - LA LAIDA EDITORA S.R.L.

2003: "Los Esenciales" - SONY MUSIC

2004: "Intensa" - REYES

2004: "14 Grandes Éxitos" - SONY MUSIC

2004: "20 Grandes Éxitos" - SONY MUSIC

2006: "Un corazón, una voz" - SONY MUSIC

2009: "Los Elegidos" - SONY MUSIC

2011: "Con el alma" - HPU INTERNATIONAL PRODUCTIONS

2013: "María Martha International" - HPU INTERNATIONAL PRODUCTIONS





Fuente: Diario UNO de Mendoza