Ningún candidato peronista supera a Cristina con miras a las PASO

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la dirigente que tiene más posibilidades de ganar en las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), ningún candidato de Alternativa Federal alcanzaría por sí solo a ingresar en el balotaje y el presidente Mauricio Macri aún conserva un importante caudal de votos, que se ubica en torno a 25% para los diferentes escenarios.

Así lo revela un informe publicado este viernes por El Cronista.

Todo esto, de acuerdo a un estudio privado hecho a finales de marzo. A nivel de candidatos, en caso de presentarse, CFK es quien tendría mayores chances de ganar un escenario de PASO, superando a Macri por cerca de cuatro puntos.

Esta diferencia se mantendría en 29,1% a 25,4% si el ex ministro de Economía Roberto Lavagna se presentara. En cambio, si este último optara por no hacerlo, la ex jefa de Estado obtendría el 30,6%, mientras que el Presidente, 26,2%.

Ahora bien, siempre de acuerdo al mismo estudio, que fue hecho por la consultora Federico González y Asociados, entre el 28 y 30 de marzo, en escenarios con CFK, Macri —pese a que obtendría un claro segundo lugar- a nivel de candidatos dejaría relegado a Cambiemos a una tercera posición, superado por Alternativa Federal.

De todas maneras, en el estudio, que encuesta para varios espacios, entre ellos el del tigrense Sergio Massa, señala que en ese mismo escenario, ninguno de los candidatos de Alternativa Federal alcanzaría por sí solo a ingresar en el balotaje.

La encuesta de la consultora Federico González y Asociados también plantea cómo sería el escenario si CFK decidiera bajarse de la contienda electoral y, en su lugar, lo hiciera el diputado Axel Kicillof. En este caso, el espacio kirchnerista quedaría relegado a un tercer lugar, detrás de Alternativa Federal, que se ubicaría primero, y Cambiemos, que quedaría en un segundo lugar.

En ese mismo escenario, Massa se posicionaría como el candidato con mayor probabilidad de enfrentar a Macri en un balotaje, aventajando ligeramente a Roberto Lavagna.