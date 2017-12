El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que el Gobierno no ve "ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía", después de la devaluación de ayer, que acumuló 10,4% en diciembre.



"Nosotros tenemos absoluta certeza y hay un consenso bastante amplio de economistas que el año que viene Argentina va a crecer, el salario real está creciendo y está creciendo el empleo", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Con Vos.



El funcionario defendió la decisión del Gobierno de modificar las metas de inflación después de no haberlas cumplido en 2016 y 2017, con un error de cálculo que alcanzó entre los dos años los 23 puntos porcentuales.



No obstante, Peña intentó transmitir calma a la sociedad al rechazar cualquier posibilidad de escenario de crisis económica: "No vemos ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía. No hay una intranquilidad".



Fuente: Diario UNO de Mendoza