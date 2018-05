Opinión: la fórmula para ganar el Mundial

Como diría el alguna vez mediático Ivo Cutzarida: "es corta la bocha". Si queremos cortar la mala racha de 32 años sin ver levantar a un jugador argentino la Copa del Mundo, dejemos de hacer comerciales "pasionales" sobre lo especial o lo hermoso que es ser argentino. Basta. Son yetas. Aún recuerdo el de Quilmes de las banderas o en el que una voz que se hacía pasar por Dios le hablaba a todos los argentinos. Hay muchos de ese estilo y varios realmente muy creativos, pero la verdad es una, desde que los hacemos no hemos vuelto a ganar. ¡Pensar que gente de menos de 32 años (y un poco más) no sabe lo que es salir campeón del mundo! Los denominados 'millennials' creen que la potencia de Sudamérica en fútbol es ¡Chile!

El origen de esos spots es parecido, la pasión argentina por el fútbol, la efervescencia de los hinchas, apelar a lo nacional, a lo especial que, supuestamente, es ser argentino. Pero el resultado siempre es el mismo, caras largas al final del Mundial. Una leyenda como Messi que aún no puede conseguir el trofeo que merece y que debió haber tenido en Brasil si la defensa no hubiese sucumbido a ese largo pase alemán y la posterior definición insólita del rubio ese cuyo nombre no vale la pena recordar.

Hablando de eso, recordé este tema esta semana que TyC Sports lo volvió a hacer. Un comercial igual, "hablándole" a Putin sobre lo "amorosos" que somos en el fútbol haciendo una peligrosa referencia a la cuestión de cómo se trata el tema de la diversidad sexual en Rusia (busque el video en Youtube).

El comercial tuvo que ser levantado ante las fuertes críticas por la superficialidad con la que dicen el video trata el tema de la persecución que sufren los gays en el país del Mundial. Más allá de esta polémica, la verdad es que estamos a tiempo de no sacar los demás anuncios que seguramente están preparados o en vías de para el Mundial.

Por favor creativos de las agencias de publicidad, conviértanse en héroes y no lo hagan más. Dejen que traigamos ese trofeo para volver a ser los mejores.