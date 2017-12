Para Dalbón si Cristina era detenida, "el país hubiera explotado por el aire"

El abogado Gregorio Dalbón, quien patrocina a la expresidenta Cristina Kirchner , definió este viernes que el pedido de desafuero y detención de la senadora nacional es un "papelón internacional" de un juez que tiene "saña" y advirtió que si la líder de Unidad Ciudadana "hubiera pisado Comodoro Py o la Alcaidía, el país hubiera explotado por el aire"."(El juez federal Claudio Bonadio) Es una persona que se está por jubilar que dice ´yo no me voy a quedar con las ganas de pedir la detención de Cristina´. Es un cobarde. Si Cristina hubiera pisado Comodoro Py o la Alcaidía, el país hubiera explotado por el aire", sostuvo el letrado.En diálogo con Radio 10, Dalbón cuestionó la decisión del magistrado de detener al exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el excanciller Héctor Timerman ; y el líder de MILES; Luis D´Elía; y el pedido de desafuero y detención de Cristina Kirchner y consideró que se trató de un "papelón mundial".En ese sentido, afirmó que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 tiene "una saña tan grande" contra la exmandatario "que se empieza a notar"."Cuando se nota que estás enojado, dejás de ser equitativo y ecuánime, entonces dejás de ser imparcial. Estamos ante una Argentina que de cara al mundo se está convirtiendo en un país inseguro para cualquiera que piense distinto a un Gobierno", se quejó.Y añadió: "Desde el punto de vista jurídico, analizarlo me da vergüenza. No me quedan adjetivos descalificativos para Bonadio. Me da mucha tristeza lo que está sucediendo en la Argentina. Bonadio es más peligroso para la democracia que para la Justicia. Es volver a tener este tipo de situaciones que no dan con la democracia, que no tenemos la división de poderes y tenemos un país que dice ´vamos a encarcelar opositores´".Asimismo, el abogado se refirió a las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña , quien afirmó que las decisiones tomadas por el magistrado federal son "un tema estrictamente judicial"."No tenés que aclarar porque oscurece. Aclara porque es un papelón internacional y se dieron cuenta de que la jugada Bonadio no ha salido bien para un país que está en llamas", manifestó Dalbón.Finalmente, consideró que el Gobierno "no quiere que Cristina visibilice en el Senado la vergüenza que está sucediendo hoy, en que el que más tiene sigue teniendo cada vez más y el que menos tiene no puede pagar la cuenta de luz"."Otra vez en la Argentina hay presos a disposición del Ejecutivo Nacional. Es una realidad", concluyó.