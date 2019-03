Paro docente: el 57% de los alumnos argentinos no comenzaron las clases

Mientras que en San Juan se espera que durante la tarde del miércoles se sienten a negociar los gremios docentes con el Gobierno Provincial. De todos modos, desde UDAP aseguraron que no se sumarán al paro del viernes y aclararon que este miércoles y jueves no arrancaron el ciclo lectivo por los inconvenientes que se generaron por los cortes de agua.





Esta semana 3.772.775 se quedarán en sus casas. Los que irán a la escuela son 2.848.658, el 43% del total (en base a cifras del INDEC 2017), que acuden a establecimientos de gestión privada o viven en alguna de las seis provincias que cerraron acuerdos paritarios: Chubut, Santiago del Estero, Mendoza, Neuquén, Tucumán y Misiones.









Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación, negó la existencia de un paro de alcance nacional, en comunicación con un medio nacional: "No hay paro nacional porque la Nación no tiene escuelas a cargo. La gestión educativa es de las provincias. Mañana comienzan las clases. Lamentablemente, es posible que en algunas escuelas esto no suceda o suceda parcialmente, pero entendemos que serán una minoría. Una minoría que, seguramente, quienes están empeñados desde hace años en socavar los cimientos de nuestras escuelas públicas para mantener sus privilegios sectoriales festejarán".









Eduardo López, secretario gremial de CTERA y secretario general de UTE, gremio que representa a cerca del 25% de los docentes porteños (donde tampoco comenzarán las clases) explicó que "hay que desandar esto de que siempre hay paros. Desde 2005 y hasta 2016 no hubo conflictos nacionales excepto en 2014, cuando Cristina Kirchner incumplió la paritaria e hicimos paro. No es partidario".









Fuentes del Ministerio de Educación nacional insistieron en aclarar que "la línea de pobreza no se mide con los ingresos de un individuo sino de una familia tipo. Además, se considera sólo un cargo cuando está la posibilidad de trabajar dos y hasta tres, que es lo que la mayoría del sistema hace. En la provincia de Buenos Aires, sólo el 7% cobra la base salarial".