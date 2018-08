Parrilli pidió la nulidad de la causa de los cuadernos

El exsecretario General de la Presidencia Oscar Parrilli pidió la nulidad de la causa que investiga los detalles de una serie de cuadernos que cuentan el detalle de los pagos de coimas por obras públicas y también presentó una recusación al juez federal Claudio Bonadio.

Las presentaciones fueron hechas por los abogados del exfuncionario nacional, Roberto Boico y Aníbal Ibarra, el pasado viernes, publicó el portal Infobae.

Los letrados cuestionaron la "manera extraña" en la que la causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 dentro del expediente que investiga presunta irregularidades en la importación de gas natural licuado evitando así, según consideraron, el sorteo de la Cámara Federal.

"Si ello es así, entonces, pareciera que no fue un error o una equivocación, sino fruto de una maniobra oculta e ilegal para radicar esta causa en el Juzgado número 11 del fuero, quizás con el propósito de que aquí sustanciarían imputaciones contra funcionarios del anterior gobierno", señalaron Boico e Ibarra en el escrito.

La defensa de Parrilli también advirtió que los cuadernos originales no están en poder de la Justicia: "Para ser claros, se detuvieron a una decena de sujetos supuestamente indicados minuciosamente en las fotocopias del cuadernito que sería la prueba de los cohechos (activo y pasivo) aquí discurridos, pero una vez detenido el presunto autor de ellos (Centeno), se le extrae una confesión forzosa y deliberadamente viciada por autoincriminación prohibida por el 18 constitucional, para justamente dar con la prueba (cuadernitos) de los que no se contaban".

Asimismo, Parrilli recusó a Bonadio por su "evidente parcialidad" y su "persecutoria más allá de la ley", lo que consideraron que se evidencia "en el ´secreto´ y ´sin control de partes´ de este proceso durante meses"

El ex secretario general de la Presidencia y ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es uno de los 18 citados a prestar declaración indagatoria en el marco de esta causa, entre las que se destaca la ex presidenta y senadora nacional Cristina Kirchner