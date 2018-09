"Podemos ser los responsables de que esta sea la última crisis"

El presidente Mauricio Macri y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , mantuvieron una reunión con empresarios bodegueros en la bodega Bressia, en Luján y al final, el mandatario nacional destacó que "el vino es un elemento fundamental para fomentar el desarrollo del turismo".





Según explicó Macri, en la reunión también se habló de "cómo seguir en conjunto abriendo mercados y trabajar la logística, los medios de transporte que pueden ayudar a que el trabajo mendocino llegue a todo el mundo y sobre la reconversión energética del sector".





Carrió versus Cornejo

Con alguna evasiva, Macri prefirió no ahondar en la pelea entre Cornejo y la diputada nacional Elisa Carrió





"Yo diría, cuando arracanmos con Cambiemos los pronósticos eran que no durábamos hasta la elección y venimos dos años y medio trabajando en conjunto. Quiero agradecerle públicamente al gobernador el trabajo en conjunto que hemos hecho desde el primer día con el radicalismo, las visiones distintas nos han servido para complementar y fortalecernos", manifestó Macri.





"Acá estamos ratificando la convicción de seguir trabajando para los argentinos y eso demuestra que Cambiemos se ha consolidado", explicó.





Caos y saqueos

Macri también fue interrogado sobre robos y ataques a supermercados y la vinculación política que tendrían estos, según afirmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.





El Presidente intentó bajar un cambio a esta posible vinculación y manifestó: "Vamos a seguir alertando a la población, son cosas organizadas por pequeños grupos, hechos aislados que tenemos que estar alerta, ya que ante cualquiera situación hay alguno que quiere sacar rédito. Por ahora vemos hechos aislado motorizados por delincuentes pero tenemos que estar atentos a todo", manifestó.





"No estamos en condiciones de decir que esto es orquestado por los altos niveles de la política. Lo que vemos son hechos aislados, motorizados por grupos minoritarios violentos... delincuentes. Tenemos que estar atentos y alerta".



"Arrancamos muy arriba, no?", dijo Macri ante la pregunta de la periodista de Grupo América, Silvia Santos.





"Arrancamos muy arriba, no?", dijo Macri cuando le consultaron por su relación con Cornejo y los saqueos. "Cuando arrancamos con Cambiemos, los pronósticos eran que no durábamos ni hasta la elección y venimos más de dos años y medio trabajando en conjunto"



Elecciones

Con respecto a las elecciones del año que viene, Macri no quiso dar precisiones sobre si conviene que las provincias las hagan en la misma fecha que la Nación o no. De hecho, en Mendoza, por ley, las fechas no coinciden aunque se puede modificar.