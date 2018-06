Polémica por un médico que no quiso atender al bebé de una pareja gay

Una pareja gay denunció que un médico del hospital municipal de la localidad bonaerense de Arrecifes se negó a atender en la guardia a su bebé, porque "no estaba la madre".





El acto homofóbico que trascendió en las últimas horas ocurrió este martes, cuando Silvio Ricci y su pareja, Jorge, acudieron de urgencia al hospital Santa Francisca porque su hijo de siete meses tenía una tos incesante.





Según la denuncia, tras una espera de unos 20 minutos, el médico les preguntó: "¿Dónde está la mamá?, ¿Como que no tiene mamá?, ¿Ustedes quiénes son?".





"Tiene que estar la mamá, si no está la mamá yo no te lo voy a atender", le dijo el médico a los papás del nene de siete meses y se retiró del lugar.





"No me molestó tanto el manoseo y la discriminación porque somos una pareja gay, sino que no haya atendido a mi hijo", dijo Silvio.





Ricci y su pareja estuvieron a punto de viajar a la ciudad de Pergamino para que el bebé sea atendido, pero otro médico de guardia del hospital Santa Francisca los recibió.





Tras contar el episodio de discriminación en las redes, uno de los padres hizo la denuncia correspondiente.





"Él ve a su madre y a sus hermanos. Yo tengo una relación bárbara con ella. Nunca le voy a hacer perder contacto con su mamá", aseguró.





Tras la indignación, Silvio relató que le pidió el nombre al profesional, pero este también se negó a identificarse.





En ese momento de incertidumbre, en donde se había efectuado un claro caso de discriminación y homofobia, el hombre acudió a llamar a algunas autoridades del Hospital, que le manifestaron que "no podían hacer nada".





Por su parte, Sergio Spago, director del hospital de Arrecifes, afirmó que está al tanto de lo que sucedió y que se inició un sumario administrativo, aunque dijo que Ricci agredió verbalmente al médico tras la negativa a atenderlo.





También remarcó que el menor "fue atendido" por otro pediatra de la guardia y que eso es "lo importante".





La pareja aclaró además que su hijo se encuentra reconocido legalmente, con DNI y el apellido de uno de sus padres.





Por lo cual ni siquiera por la excusa jurídica se podría justificar el "abandono de persona" que el médico pediatra hizo con su hijo.