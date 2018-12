Psicopatía, personalidad perversa y ausencia de los padres: conocé el perfil de Eguillor

Si bien la pericia indicó que Eguillor es una persona que sabe lo que hace, su comportamiento ante la opinión pública dejó entrever que probablemente no tomó real conciencia de la gravedad de la situación que enfrenta. Así lo sostiene la psicóloga Lorena Ruda, quien en diálogo con un medio nacional dijo –basada únicamente en lo que se vio mediáticamente– que el joven todavía no asume la acusación que enfrenta o peor, no le importa.

Rodrigo Eguillor con Mauro Viale en A24.jpg





"Considero que no hay distorsión de la realidad, pero creo que tampoco es consciente de la gravedad de los hechos. Y si lo fuera, pareciera que no le importara, por este motivo estas conductas pueden repetirse. Típico de un perfil psicopático. Quizá empezó a ver como algo malo el hecho de exponerse, pero no lo que pasó con la chica ni con todas las causas que ya tiene anteriormente", explicó la experta, quien a partir de los videos, infirió que Eguillor es una persona que trata siempre de justificar sus agresiones culpando a la víctima y refleja un claro desprecio por la mujer.