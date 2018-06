Qué dijeron los diputados mendocinos durante el debate

Cuatro legisladores mendocinos ya hablaron ante sus pares en el Congreso y se espera la intervención de los otros seis durante la madrugada.

"No quiero entrar a analizar el espíritu de quienes votaron el Código Penal pero estoy seguro que esos legisladores no eran feministas porque los derechos de las mujeres estaban cercenados", dijo Miranda.

"Esto es una cuestión de salud pública y derechos individuales. Los hombres debemos dejarnos de meter con los derechos de las mujeres con esos resabios de hace un siglo atrás porque ese sistema fracasó", comentó y para finalizar citó a Favarolo.

Claudia Najul (Cambia Mendoza ) fue otra de las legisladoras mendocinas que anticipó su voto a favor. Se esperaba que la ex ministra de Salud dejara clara su postura y recién en la noche del miércoles la expresó.





"Esta ley es un gran paso adelante para la salud pública argentina. Hoy no se discute si los abortos se hacen o no se hacen. Con leyes punitivas no hemos logrado prevenir ni un solo aborto", comenzó Najul.





"No nos corresponde llevar este debate a un terreno moral o religioso. Esto se trata de salud pública. Esto también se trata de desigualdad social porque no es lo mismo el aborto en una mujer rica que en una mujer pobre. Mal haría mi trabajo si no haría todo lo posible para disminuir esa brecha infame", dijo.





Federico Zamarbide (UCR), el legislador anticipó su voto negativo al proyecto. "Busqué guiarme por la información y no por el fanatismo. Algo me quedó claro luego de los debates y es que desde la concepción hay un ADN diferente", comenzó su intervención mientras que aclaraba que no era practicante religioso.





El diputado abogó por ampliar la ley de educación sexual y propuso modificar el Código Penal para no criminalizar a las mujeres que hayan pasado por un aborto.





José Luis Ramón (Bloque Protectora), el legislador continuó con su postura en contra del proyecto luego de varias idas y vueltas pero su exposición nuevamente dio la nota. En un primer momento hizo referencia a unitarios y federales ya que, según el legislador, las diferencia entre Buenos Aires y el interior son muchas.





Luego comenzó a hablar del precio de la garrafa social y de las bajas temperaturas que se registran en Mendoza.





Luis Borsani (UCR) se mostró a favor del proyecto. "Queremos legislar para el futuro y estamos por primera vez sincerando un problema histórico", comenzó diciendo y continuó: "Ampliar un derecho no significa la obligatoriedad de ejercerlo".





"Esto es un problema grave y es un problema de salud pública. Si aceptamos la decisión de la mujer tras un acto de violación entonces lo que estamos penalizando es la libertad sexual de la mujer y lo hacemos con la clandestinidad".