Repitió de año y el padre grabó el castigo: lavar su ropa a mano

El padre se enteró que su hija, Nicole de 14 años, repitió de año en el colegio y, como no era la primera vez, se enojó y le quiso dar una lección: le pidió que lave su ropa a mano como una ama de casa.





El señor la grabó con su celular y le dijo: "¿Usted quiere ser ama de casa, cierto? No se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida, ¡pues va a ser ama de casa! Le va a lavar la ropa a un hombre, el que la mantiene, y me la va a lavar a mano", dijo el padre mostrando a su hija que lloraba avergonzada.





Tras insistirle a su hija -que como no se quiere preparar terminará siendo ama de casa- el hombre hizo una aclaración y aseguró que no quiso menospreciar a las mujeres que se dedican a eso pero entiende que, a diferencia de su hija, ellas no tuvieron muchas oportunidades.





A continuación, el video.