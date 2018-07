San Luis: radicales le facturaron a Carlotto "perdonar" a Rodríguez Saá por su carta a Massera

Diputados y referentes de la UCR de San Luis, junto a dirigentes locales de distintos ámbitos, apuntaron hoy contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por haber "perdonado" al gobernador Alberto Rodríguez Saá por su carta dirigida al dictador Emilio Massera durante la última dictadura.





A través de una carta abierta, expresaron su "descontento" con la actitud de la referente de los derechos humanos que - aseguraron- "perdonó de manera unilateral" al mandatario puntano, actualmente cercano al kirchnerismo, y advirtieron que ellos "siempre" serán "inclaudicables con los genocidas y sus colaboradores".





La misiva fue firmada por el diputado nacional José Riccardo, el nieto del ex gobernador Elías Adre, Guillermo Adre; el intendente de la Ciudad de San Luis Enrique Ponce; familiares de Pedro Valentín Ledesma desaparecido en la dictadura; la docente y ex presa política, Silvia Lacreu y la ex rectora de la UNSL, Esther Picco, entre otros.





"Por nuestra parte, Estela, siempre seremos inclaudicables con los genocidas y sus colaboradores, y jamás acordaremos nada con ellos, aunque nuestra actitud de dignidad nos signifique no lograr saber qué pasó con nuestros compañeros y dónde están sus restos", enfatizaron en la carta, difundida por el bloque de diputados nacionales de la UCR.





Y agregaron: "Esta actitud intransigente no es porque sintamos odio por nadie, odio que nunca hemos podido sentir, pero si una gran y tesonera sed de justicia que no saciaremos hasta encontrar los restos de todos y cada uno de los treinta mil desaparecidos y llevar a juicio a todos los involucrados en los crímenes de lesa humanidad".





"Sólo los mezquinos, insensibles y timoratos pueden ignorar, mirar para otro lado o hacerse los distraídos del horror vivido por los argentinos y nosotros ´No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos y exigimos juicio y castigo a los culpables´", resaltaron.





El pasado 25 de julio, Carlotto se reunió en San Luis con Rodríguez a Saá y, al ser consultada por la prensa, evitó condenarlo por una carta que había enviado en 1978 al entonces miembro del gobierno de facto para reclamarle que "un castigo ejemplar" para los "subversivos" de la provincia.





"De esa carta ya sé, es un pasado. La oportunidad del cambio hay que dársela a todos", argumentó Carlotto durante una conferencia de prensa.





En 1978, Rodríguez Saá y una veintena de vecinos puntanos enviaron una carta a Massera, integrante de la Junta Militar que gobernaba de facto el país, en el que se acusaba al ex diputado de la Unión Cívica Radical, Arturo Negri, y a otros funcionarios del gobierno democrático depuesto en 1976, de tener relaciones con "movimientos subversivos" y se pedía "un castigo ejemplar".





"No creo que ustedes piensen del actual gobierno de esta provincia, creo que viven bien, que tienen un ejemplo de provincia donde las necesidades básicas están bien satisfechas.





Si uno guardara esos malos recuerdos, pocos quedaríamos de pie.

Muchos han cometido errores y después han vuelto al redil y se los ha recibido como un hijo pródigo", agregó la presidenta de Abuelas en esa oportunidad.+