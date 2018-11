Se canceló el Paquete Millonario para ver River-Boca

Finalmente los rumores y trascendidos resultaron ciertos, y en definitiva, los mendocinos que compraron con toda ilusión el "Paquete Millonario", se quedaron con un envoltorio vacío, el que pronto se llenó de tristeza, ya que el combo vendido por la empresa Andesmar, que incluía el traslado ida y vuelta al estadio Monumental y la entrada para ver la segunda final de Copa Libertadores entre River y Boca no se hará efectivo.





Según los propios usuarios afectados por este cambio de último momento, desde la empresa les informaron que el cambio se debe a que el club River Plate no cumplió con la entrega de entradas que tiene que ceder a la empresa de autotransporte mendocina por el convenio que existe entre ambos.





Según había explicado el propio gerente general de la empresa, Marcelo Pieralisi, cuando comenzaron los rumores, River debía entregar 120 entradas a la compañía, que se encarga del traslado oficial de los planteles de fútbol del Millonario. Con estos tickets, Andesmar armaba los paquetes, que sacaba a la venta.





Para el partido del próximo sábado en Buenos Aires, los paquetes se agotaron a las dos horas de salir a la venta, hace dos semanas. Los precios iban desde 20 mil pesos a 25 mil, dependiendo del servicio del micro (semicama o cama).





Sin poder ahondar en detalles, el gerente general de Andesmar, Marcelo Pieralisi, en contacto informal con Radio Nihuil, explicó que no harían ninguna declaración "hasta tener la situación completamente definida con River". También aclaró que por prudencia, y al no tener respuestas aún del club, habían decidido avisarle a los hinchas que compraron el combo de la cancelación.





La voz de la decepción

Un periodista de este diario, Gabriel Sotelo, adquirió la excursión junto a su padre y su hermano, con el anhelo de ver a "su" River en la final con Boca, y ayer supo que todo se había caído, ya sin tiempo de hechar mano a otro plan. "Realmente es una decepción total. Nadie nos va a poder devolver la ilusión con que preparamos y soñamos este viaje con mi papá y mi hermano", comenzó a contar el damnificado.





Luego Sotelo contó como habían respondido desde la empresa: "Nos van de devolver el dinero en efectivo y además, a modo de "resarcimiento moral" han prometido dos paquetes de viajes a cualquier destino que tenga la empresa en el país y en Chile, pero ir a ver la final era otra cosa, no se puede comparar con nada".





Consultado de como se había enterado de la situación, dijo: "A mi, no me informaron de la suspensión. Mi mamá llamó hoy (por ayer) a Andesmar, ya que no daban señales de vida, y le confirmaron que River no había cumplido el convenio, y que se cancelaba todo", dijo con un dejo de bronca y pena.





Otro fanático que había comprado el combo, pero que no quiso dar su nombre por temor a represalias, dijo: "Da mucha bronca que estuvieron tres semanas promocionando esto, y cinco días antes del partido avisan la cancelación, cuando no hay tiempo para nada".