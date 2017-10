Sergio Maldonado reconoció que el cuerpo es el de Santiago

Sergio Maldonado reconoció esta tarde que el cuerpo que encontraron el último martes en el río Chubut es el de Santiago.



"Lo reconocimos por los tatuajes", sentenció esta tarde su hermano, a la salida de la Morgue Judicial en Buenos Aires, ante la presencia de numerosos periodistas que aguardaban su palabra.



Escueto y sin contestar preguntas, Sergio adelantó que reconocieron el cuerpo de Santiago "por los tatuajes", al tiempo que admitió que seguirán adelante con la autopsia.



No obstante reconocen que "el resultado del ADN va a ser lo definitivo".



Sergio también pidió "respeto por mi familia y por nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos".



No obstante, y más allá de la confirmación del cuerpo, Sergio sentenció que "esto no quita que el responsable de esto es Gendarmería, y vamos a seguir investigando para que se conozca la verdad".



Ahora será tiempo de esperar la autopsia para que entregue mayores datos sobre cuál fue la mecánica de la muerte y también la casual de la misma.