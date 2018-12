Thelma Fardini: "Hoy soy dueña de mi vida"

La actriz Thelma Fardini, quien denunció a Juan Darthés por haberla violado cuando ella tenía 16 años, aseguró que es "dueña" de su vida y que se la quitó "de las manos" a "esa persona", en referencia al actor.

"Lo único que puedo hacer es mostrarme y mostrar que a pesar de lo que viví yo hoy soy dueña de mi vida y ya se la quité de las manos a esa persona", aseveró Fardini, quien confesó que sufrió el abuso durante una gira de "Patito Feo" en Nicaragua, en 2009.

En una entrevista concedida a Infobae, la joven señaló: "Creo que en este momento soy una afortunada porque voy a tener los medios que antes no tenía, porque económicamente no podía pararme ante un abogado como los que él puede pagar y hoy por hoy hay gente al servicio de la causa, entonces por eso voy a poder y entiendo que se van a implementar todos los recursos posibles".

"Espero que haya justicia. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a presentar pruebas. Ya no me siento sola con respecto a eso porque también hay que tener recursos económicos para ese tipo de cosas, entonces me gustaría confiar en una Justicia a futuro en la que cualquiera sin tener la necesidad de tener los medios económicos pueda acceder a una justicia de verdad", indicó.

Al ser consultada acerca de qué le pasó cuando vio las declaraciones de Darthés señaló que no hay nada que se pueda decir más de lo que él dijo.

"Me parece que habla por sí solo, el lugar que está parado, la clase de persona que es... Ni siquiera me interesa... Ya me generó en su momento, ya le permití que me genere demasiado y me haga demasiado daño y demasiadas emociones", añadió.

"No me genera nada porque yo ya hice mi proceso. Era bastante evidente que iba a salir por este lado, entonces la verdad pensé que me iba a dar muchísimo odio, bronca, angustia, cuando me avisaron que iba a dar ese tipo de declaración", remarcó Fardini.

Asimismo agregó: "Me dijeron: ´Bueno, cuidado, tenés que estar con gente´, vinieron todos mis amigos y demás. Y después vi y es tan grande lo que está pasando, me excede tanto a mí como a él. Que él quiera hablar de mi palabra contra la suya me parece tan chiquito".

"Ya no es mi palabra contra la suya, sí en este caso en particular necesitamos justicia ya no por mí solamente, porque si a este caso se le da vuelta la cara ¿Qué vamos a sentir como sociedad?. Por eso ya no me afecta tanto, porque siento que me está abrazando la sociedad toda", consideró.

Fuente: Diario UNO de Mendoza