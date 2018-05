Tiene fibromialgia entre el 2% y el 5% de la población

Las dificultades para diagnosticarla es uno de los grandes problemas que afrontan los pacientes con fibromialgia, una enfermedad que afecta a entre el 2 y 5% de la población mundial, y se estima que un porcentaje similar afecta a los mendocinos. Por lo general una persona recibe su diagnóstico después de haber consultado a siete especialistas durante un periodo de tres a cuatro años.

Su característica principal es un dolor crónico generalizado y una sensibilidad exagerada a la presión en determinadas zonas del cuerpo.



"El porcentaje de incidencia puede ser mayor precisamente porque hay gente que todavía no cuenta con diagnóstico. Es de etiología desconocida, y pareciera que están comprometidas las vías del dolor, no es inflamatoria, se da por lo general en adulto joven, entre 40 y 50 años, y es más frecuente en mujeres", explicó la inmunóloga Lucía Ruggieri.



Los especialistas la consideran la segunda consulta más frecuente en los consultorios de reumatólogos, después de la artrosis.



Ruggieri comentó que los pacientes, luego de visitar durante años diferentes especialistas, muchas veces llegan al consultorio polimedicados, "por eso es importante que haya una ley que la configure como enfermedad crónica, porque permitirá el acceso a un tratamiento multidisciplinario y hasta puede ser potencialmente considerada discapacitante, aunque no en todos los casos".



También destacó la incomprensión que viven los pacientes, ya que al no tener manifestación física demostrable, más que el dolor intenso, la fatiga, el cansancio, entre otros, muchas veces "cuesta que hasta en la familia y en el trabajo no se minimice la enfermedad. Esto es otro de los problemas que deben enfrentar quienes la padecen", dijo.



Añdió que dentro del tratamiento se debe dar especial atención a la parte psicológica del paciente, ya que el dolor persistente dispara alteraciones emocionales, como ansiedad e incluso depresión.



"Hay que tomar la medicación indicada por el médico y también hay que hacer ejercicios físicos, fisioterapia y también se puede integrar un grupo de autoayuda", explicó.



Algunos disparadores

Si bien la aparición de la fibromialgia no está clara, se estima que el estrés colabora en su desarrollo.

Pero también debe haber una predisposición personal. "Hay muchos pacientes que tienen antecedentes familiares, aunque no es una condición determinante para su aparición. También está asociada a enfermedades virales crónicas, aunque lo que hay que tener en claro es que no hay una sola causa, que intervienen muchos factores y que es crónica pero que no provoca daño en los tejidos, no hay inflamación", explicó.



Luchadoras

Liliana Torrico, fundadora de los grupos Fibromialgia Mendoza y La Esperanza, indicó que inició "esta lucha para lograr los derechos como paciente, porque sentía que estaba sola y entonces comencé a contactar a personas con el mismo problema. Hoy somos 700 y todos los meses nos reunimos para charlar del tema y a veces invitamos a un especialista para darnos una charla", dijo la mujer de 58 años que estuvo 7 años visitando consultorios de especialistas que no daban en la tecla en su enfermedad.

"Tenemos varios inconvenientes, por ejemplo que muchos médicos no saben bien cómo es la enfermedad y por lo tanto no la saben diagnosticar. La consecuencia es la pérdida de tiempo que lo único que hace es agudizar más el problema", comentó Torrico.



Invitó a la comunidad a sumarse mañana a la campaña de concientización que lanzarán en la plaza Godoy Cruz, en coincidencia con el Día Internacional de la Fibromialgia. El encuentro será mañana de 12 a 18, se entregarán folletos y se hablará del tema.