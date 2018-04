Un especialista advirtió sobre los peligros de no cumplir con el calendario de vacunación

Un científico del Conicet insistió en la necesidad de cumplir con el calendario de vacunación, y cuestionó la decisión de quienes no vacunan a sus hijos al considerar que exponen a "los más vulnerables que son los niños y los adultos mayores".



"Los que intentamos comunicar Ciencia a la sociedad, buscamos que llegue lo que ya está científicamente verificado, y que la sociedad tome conciencia, por ejemplo, del peligro de no vacunarse", indicó Fabricio Ballarini en declaraciones a Radio Provincia, el científico que protagoniza un video viralizado en las redes sociales en el que explica los riesgos de no adherirse al calendario de vacunación.



Para el especialista, existe una moda o un movimiento "antivacuna" que proviene de una investigación falsa publicada hace algunos años que relacionó el autismo con la aplicación de una vacuna.



"Los científicos para comunicar sus resultados usan revistas científicas, esas revistas requieren que los científicos sean éticos, hubo hace años una investigación que relacionaba a vacunas con autismo y después se comprobó con los años que esa investigación era falsa, echaron a ese investigador, le quitaron el doctorado pero ese germen de esa publicación quedó y dejó ese marco de duda", explicó.



Cuestionó en ese sentido a la persona que decide no vacunar ya que "está condenando a su hijo que no tiene poder de decidir" y consideró que "las personas que no vacunan a sus hijos tienen un error grande a nivel de visualizar el problema".



Ballarini explicó además que "cuando algún padre no vacuna a su hijo y dice que no se enferma es porque justamente el resto de los compañeritos de su hijo están vacunados".



"La vacunación no es un acto individual, es un acto colectivo, necesitamos que el 95% de la población esté vacunada, Lo más grave es que las personas más vulnerables son las más chiquitas y los adultos mayores", agregó tras afirmar que si la población dejara de vacunarse podrían retornar a nuestro país enfermedades como el sarampión, como señaló que está pasando en Venezuela, Italia y Europa.

El científico también desmintió que sea "una gran negocio hacer vacunas" ya que "no es un negocio rentable".



"Sostener la enfermedad no es un gran negocio, por lo tanto no es una cuestión de dinero de las farmacéuticas, son vacunas que fabrican diversos laboratorios del mundo y son fáciles de hacer", sentenció.