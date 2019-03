Una especialista en política: "No conozco una mujer del sector que no haya padecido acoso sexual"

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y fecha en que la Argentina se suma a un paro internacional bajo el lema "Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras", es un día que desde hace años sirve para reflexionar sobre las desigualdades en materia política, económica y social que afectan a millones de mujeres. El #8M visibiliza la lucha que aún llevan los diferentes grupos feministas, de los cuales la política es un sector que se plega a un pedido que ya no se puede ignorar.





sanjuan8.com habló con Yanina Jotayan, licenciada en Ciencias Políticas y becaria del CONICET, quien hizo un análisis del rol que ocupan las mujeres en los poderes ejecutivos y legislativos del país y de la provincia.





¿A un año de que se haya sancionó la Ley de Paridad como es la situación actual en la provincia y en el país?





-Yo creo que la aprobación de la ley fue un gran avance a pesar de que aún no tiene vigencia efectiva. La paridad marca un nuevo logro, aunque hoy no esté vigente, pero estoy convencida que con esos derechos políticos se avanzan y esos derechos en algún momento fueron arrebatados. En estos tiempos hay algunos mitos que hacen mención a que las mujeres ya ocupan algunos espacios de poder, pero los pasos hacia la igualdad se tratan de que la mujer y el varón tengan el mismo equivalente valor.





-Pero en materia política se ha dado un gran paso. ¿Crees que hay trabas para el crecimiento político de las mujeres?





-Las mujeres hemos logrado trabajar y acceder a la universidad, pero aún no logramos romper con algunas asimetrías de poder. Por ejemplo, ahora el CONICET ha comenzado a prohibir la licencia de maternidad, este es un paso en contra el género que nos lleva a décadas pasadas y son apoyadas por el Gobierno Nacional. Que existe un gran número de mujeres en la política no quiere decir que haya política de género y no se trata de meter mujeres y batir la mezcla. Las mujeres que acceden a ciertos lugares no tienen la autoridad real ni efectiva. Es largo el camino. Argentina es uno de los primeros países en tener Ley de Cupo pero esta ley aún no se cumple ya que la cuestión de paridad es subversiva.





-Estamos frente a un año electoral y muchos políticos locales han introducido en sus discursos el hecho de que la lista está compuesta de un 50% de hombres y de un 50% de mujeres. ¿Esto es tan así?





-No se trata solamente de cantidades. La ley de paridad establece que los lugares deben ser intercalados y en posiciones de poder. Las mujeres no tienen lugares expectantes sino más bien están en la novena o décima posición. Lo veo como media conquista pero también hay una media deuda ya que falta mucho. Las mujeres necesitamos una democracia que realmente posibilite las condiciones necesarias para que todas tengamos las mismas oportunidades reales de acceder al poder. Es importante estudiar los partidos políticos y ver cuál es la realidad. San Juan aun no tiene ley de paridad provincial.





-¿Hay prejuicios cuando una política trabaja con su pareja o viceversa?





-Pasan dos cosas cuando una mujer ocupa un lugar expectante. Primero se suele decir que es manejada por su marido o que él la posicionó y si es al revés el hombre es visto como alguien débil o que no tiene la capacidad de autoridad. Aún cuesta ver a la mujer con capacidad de autoridad. Y otro aspecto para destacar es que estadísticamente está demostrado que las mujeres se capacitan y se forman más que los hombres. En senadores el 90% de las mujeres tienen títulos superiores frente al 60% de los varones.





-¿Las mujeres que trabajan en la política también padecen situaciones de abuso y violencia?





Siendo politóloga y viniendo del ambiente no conozco una mujer en la política que no haya padecido acoso sexual y lamentablemente es parte del trabajo y está cuasi normalizado. El acoso es parte de ese juego y tiene que ver con una posición de poder del hombre que necesita demostrarlo sobre una mujer. Es duro pero es parte lamentablemente parte del juego.





-¿Cómo es la situación de la mujer en la política en San Juan?





-Las mujeres en San Juan no ocupan un cargo expectante en la toma de decisiones. Las mujeres poseen poder político pero hay escasas oportunidades de ejercer autoridad efectiva y las voces de las mujeres en políticas son desautorizadas. La voz del varón es la preponderante y decisiva en cuestiones colectivas.





-¿Qué camino debemos tomar para tener mayor protagonismo en la política?





-Lo que falta es emplear la palabra sororidad. Muchas veces vemos que las mujeres somos poco solidarias y hay que procurar que más mujeres lleguen a puestos de poder y no solo en la política sino en todos los sectores y eso se puede lograr a través del apoyo de mujeres. Cuesta que nos valoremos. Las mujeres nos autodisciplinamos en cuestiones de autoridad. Cuando nos proponen lugares de poder, nosotras decimos que lo haga un hombre en muchas situaciones.