Unidos contra Uber, los taxistas se dividen por la figura del administrador

Taxistas y remiseros protestaron ayer por la mañana. Se concentraron en avenida Mitre y Godoy Cruz para marchar rumbo a la Legislatura, en Patricias Mendocinas y peatonal Sarmiento. Se estima que fueron alrededor de 500 las unidades que se reunieron para manifestar su descontento con la ley de movilidad que impulsa el Ejecutivo. Para los propietarios de taxis fueron 1.000 los vehículos que apoyaron la medida, mientras otros 500 prestaban el servicio con normalidad.







Propietarios y choferes de taxis unidos por igual contra el posible ingreso de Uber o empresas similares, manifestaron por separado sus grandes diferencias. Ya que el proyecto que ingresó ayer a comisiones busca actualizar y completar el marco regulatorio de transporte en Mendoza, y por lo tanto posee una gran cantidad de artículos que sobrepasan la discusión centrada en el uso de plataformas digitales.





El punto que divide a unos de otros es la figura del "mandatario administrador". El proyecto indica que se trata de una "persona jurídica que por mandato de terceros titulares de permisos de los servicios de taxi y remís, administra la prestación, tomando a su cargo la contratación y la relación laboral con los choferes para las unidades a su cargo".





Para Fernando Sáez, titular de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam). "Esta ley no le otorga ningún derecho al propietario y genera una responsabilidad sin otorgar la obligación del cumplimiento del servicio y lo que es peor aún corre el riesgo de perder su permiso. La ley contempla la responsabilidad directa del mandatario".





Sáez señaló que esta figura jurídica "es dudosa porque favorece la concentración de capitales. Cuando existe una tendencia jurídica y política de erradicar los monopolios esta figura no hace más que favorecer a los grupos de poder económico. Queremos cambiar las cosas para dejarlas claras y no que quede liberada todo. No le decimos que no al proyecto, pero queremos corregirlo", describió.





Sin embargo, no opinan lo mismo los choferes de taxis. Osvaldo Llanos, secretario general del Sindicato Obreros de Taxis, explicó que la figura del mandatario administrador fue pedida por el gremio. "Nosotros estamos luchando con el transporte ilegal y que los trabajadores estén registrados. Queremos estabilidad laboral y que el trabajador no pierda porque tiene recibos malos y no puede tener obra social, ni crédito".





Además agrega que el titular del permiso es responsable solidario de todas las relaciones jurídicas que establezca el administrador para la prestación del servicio. Obligando a que se "blanquee la realidad del verdadero prestador y administrador del servicio, cuestión que con la normativa actual no se visibiliza y se mantiene en el anonimato".Asimismo, agregó: "Buscamos legalizar a los seudoadministradores que hay en la actualidad. Queremos que haya un administrador a través de una empresa y que los trabajadores entren a nombre de esa empresa. El empresario no tributa por la plata que recauda y los relojes no son fiscales. Estos tipos ganan mucha plata. Recaudan $2.000 por día, pero tributan por $600. Es positivo que se encuadre esta gente".