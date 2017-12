Vandenbroele no respondió preguntas como imputado y se remitió a su declaración como arrepentido

El abogado Alejandro Vandenrboele se remitió este lunes a la declaración que hizo día atrás como arrepentido al declarar como imputado de pertenecer a una asociación ilícita por la que está detenido el exvicepresidente Amado Boudou.





En la indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, Vandenbroele se negó a responder preguntas y se remitió a aquella declaración en la que se convirtió en arrepentido en la causa por la venta de la ex Ciccone.





En esta nueva causa, el juez Lijo consideró jefe de una asociación ilícita a Boudou y su amigo José María Nuñez Carmona, razón por la cual ante la gravedad de la acusación están detenidos.





En cambio, Vandenbroele, Juan Carlos López y Agustina Kämpfer, esta última expareja de Boudou, también están imputados como miembros de la organización.





Vandenbroele llegó sorpresivamente al tercer piso de los tribunales de Comodoro Py con custodia, pues él está inmerso en el sistema de protección de testigos e imputados colaboradores y en función de ello está sujeto a condiciones de seguridad.





El 15 de noviembre pasado, Vandenbroele decidió ante el fiscal federal Jorge Di Lello acogerse a la figura de "arrepentido" por lo cual él aportó información no sólo por el caso Ciccone Calcográfica, sino además por el pago de la deuda de la provincia de Formosa al Estado Nacional por la cual intervino The Old Fund, y también por el caso de enriquecimiento ilícito.





En esta nueva audiencia, Vandenbroele decidió no contestar las preguntas del juzgado y se remitió a aquella declaración como "arrepentido".





La causa sigue bajo secreto de sumario y están mientras tanto destenidos Boudou y Núñez Carmona en Ezeiza pues ambas fueron confirmadas por la Sala I de la Cámara Federal la semana pasada al confirmar la decisión de primera instancia del juez Lijo.





No obstante, el Tribunal dijo al juez que evalúe otras alternativas a la prisión preventiva por lo cual Lijo al resolver las situaciones procesales de Boudou y demás implicados podría resolver si dispone que el exvicepresidente y su amigo sigan detenidos o no.





La detención de Núñez Carmona y Boudou es por supuesto entorpecimiento de la investigación de enriquecimiento ilícito, en la cual se sospecha de una asociación ilícita destinada a mover sumas de dinero y en ese sentido, el juez dio crédito a esas maniobras a través del flujo de fondos que ingresó al blanqueo de capitales el empresario.





En ese sentido, el juez dedujo que tras el blanqueo de capitales los fondos se inyectaron en empresas que compartìan Boudou y Núñez Carmona.