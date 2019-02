Video: Sol Pérez cruzó por los impuestos a Javier Milei y lo descolocó

El economista liberal Javier Milei y la artista Sol Pérez se cruzaron durante un programa de TV por el pago de impuestos y la asistencia que el Estado brinda a las personas de menos recursos.

Pérez se quejó: "Me dijiste que no estaba preparada para discutir, el que no está preparado para discutir sos vos. Me dijiste chorra, violenta y pusiste un ejemplo divino de querer ponerme un arma en la cabeza. Encima, dijiste que te quería manotear el bolsillo", se quejó la vedette del espectáculo Nuevamente juntos, un amor de revista.

A lo que el economista le respondió: "Tenés un montón de errores conceptuales. Esto es independiente de si tenés más o menos plata, es una cuestión de valores morales. El liberalismo no es solo superior al socialismo por los resultados cuantitativos. Te propongo que veas mi última charla".

Embed Tras varios minutos de cruces, la mediática decidió retirarse del estudio. "Estamos hablando de la realidad... Esto es un horror, no puedo creer esto. Que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos porque son dos boludos", dijo furiosa, se levantó de la mesa y se retiró del estudio.

Fuente: UNO Entre Ríos